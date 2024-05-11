Пасечник сообщил, что нефтебазу в Ровеньках атаковали ракетами ATACMS

Удар по нефтебазе в городе Ровеньки в ЛНР, предположительно, был нанесен ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами, сообщил глава региона Леонид Пасечник в телеграм-канале.

Он уточнил, что в результате атаки погибли три человека, еще восемь находятся в больнице, в том числе один подросток. У шестерых пострадавших минно-взрывные травмы, у двоих — отравление продуктами горения.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко ранее сообщила о семерых пострадавших, четверо их которых находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. Один из тяжелых пациентов переведен на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ).

Вечером 10 мая Пасечник сообщил, что в результате обстрела ВСУ «объята огнем» нефтебаза и повреждены соседние дома. Тогда он написал об одном погибшем и шестерых пострадавших, по его словам, это работники предприятия и жители расположенных рядом домов.

Позднее глава региона уточнил, что повреждения получили жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили. На месте работают сотрудники МЧС и регионального управления Следственного комитета.