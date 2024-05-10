Сбежавший польский судья вместо секретного документа выложил фото Туска

Фото: Tomasz Szmydt / Telegram

Уехавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт, который ранее анонсировал публикацию секретного документа Варшавы, разместил в телеграм-канале фотографию мужчины, похожего на премьер-министра Польши Дональда Туска.

К посту прикреплены два изображения с лицевой и оборотной стороной фотографии. На ней изображен мужчина в советской военной форме с револьвером, а с другой стороны расположена надпись на польском «Агент «Корнишон» и дата 22 апреля 1957 года, совпадающая с датой рождения Туска.

«Это мой единственный «секретный» документ, который я вывез из Варшавы. А если серьезно, я не нарушал никаких польских законов. Своими действиями официальная Варшава устраивает охоту на ведьм», — написал Шмидт.

За несколько часов до этого бывший судья сообщил, что в 19.00 10 мая опубликует «первый секретный документ, привезенный из Варшавы».

Томаш Шмидт был судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы. 6 мая на пресс-конференции в Минске он отказался от должности и попросил политическое убежище в Белоруссии. Решение уйти в отставку он назвал выражением протеста «против несправедливой и нечестной политики, которую проводят власти Польши в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации».

Дисциплинарный суд при Высшем административном суде Польши дал согласие на арест Шмидта. Польская Национальная прокуратура заявила, что решение суда приведет к утрате неприкосновенности. Это позволяет предъявить экс-судье обвинение в шпионаже (ч. 1 и 5 ст. 130 Уголовного кодекса Польши) и объявить его в международный розыск.

По версии прокуратуры, Шмидт участвовал в деятельности иностранной разведки, направленной против Польши. Ведомство считает, что судья передавал информацию, разглашение которой могло причинить ущерб республике.

Кроме того, Шмидт, как заявила прокуратура, принимал участие в «информационной войне, которую вели Республика Беларусь и Российская Федерация против Польши, участвуя в пропагандистских программах белорусских и российских государственных СМИ». Судья также распространял в соцсетях «высказывания, выставляющие Польшу зависимым лицом в международных отношениях».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рассмотреть заявление Шмидта о предоставлении политического убежища. Он сообщил, что попросил правоохранительные органы обеспечить охрану бывшего польского судьи, чтобы его «не угробили».