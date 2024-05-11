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Военная операция на Украине ,  
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США увидели подготовку к наступлению на Харьков на фоне слов Зеленского

Белый дом сообщил о начале наступления России на Харьков
Сюжет
Военная операция на Украине
Белый дом видит признаки подготовки Россией масштабного наступления на Харьков, сказал Кирби. Зеленский до этого заявил о начале наступления в Харьковской области, Генштаб ВСУ сообщил о «контрударных мероприятиях»
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Российская сторона, вероятно, готовится к масштабному наступлению на Харьков, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби журналистам. По его словам, российские силы уже начали наступления, передает Associated Press.

«Безусловно, возможно, что русские готовятся к более масштабному наступлению на Харьков», — сказал он (цитата по Reuters).

По словам Кирби, есть признаки того, что российские силы собираются использовать дальнобойные средства в пределах досягаемости Харькова, что указывает на вероятность наступления.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале наступления российских сил в Харьковской области, отметив, что ВСУ были к этому готовы. При этом он затруднился назвать силы, которые задействует в наступлении Россия, рассказал о «жестком артиллерийском бое» утром.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона до этого заявил об обстрелах со стороны России и боях на границе. По его словам, угрозы для самого Харькова сейчас нет. В то же время украинские власти решили эвакуировать жителей города Волчанск, расположенного примерно в семи километрах от границы с Россией.

Зеленский заявил о российском наступлении в Харьковской области
Политика
Владимир Зеленский

Вечером 10 мая Генштаб ВСУ сообщил о «контрударных мероприятиях» в направлениях села Липцы и Волчанска, а также боях в приграничных населенных пунктах, которые до этого, по утверждению украинских военных, находились «фактически в серой зоне». Генштаб ВСУ заявил о попытках «сорвать наступление» и задаче уничтожить силы, которые «вклинились» в оборону.

«Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонительных рубежах. <...> Решения на усиление наших боевых подразделений будут реализованы», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ в телеграм-канале.

Министерство обороны России не сообщало о каких-либо активных боевых действиях на границе с Сумской и Харьковской областями. Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в свою очередь написал о боях в том числе в приграничных районах.

В июне 2023 года президент Владимир Путин говорил, что Россия должна будет рассмотреть создание на Украине санитарной зоны, если обстрелы российских территорий продолжатся. Он уточнил, что зона должна быть «на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию».

После победы на президентских выборах глава государства вновь говорил о санитарной зоне, которая должна стать непреодолимой для противника.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Харьков Харьковская область наступление Джон Кирби Белый дом США
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