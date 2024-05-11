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Военная операция на Украине ,  
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Госдеп одобрил срочную продажу Германии трех HIMARS для Украины

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Военная операция на Украине
Госдеп одобрил срочную продажу трех систем HIMARS для Украины на $30 млн, покупку профинансирует Германия. До этого США объявили о пакете военной помощи Украине на $400 млн, в него также вошли HIMARS
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Госдепартамент США одобрил срочную продажу трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на сумму около $30 млн для Украины, передает Associated Press.

В Госдепе уточнили, что Украина обратилась с просьбой о покупке трех комплексов, которую профинансирует правительство Германии. Накануне, 9 мая, глава немецкого Минобороны Борис Писториус во время визита в Вашингтон объявил, что Берлин закупит для Киева три системы HIMARS.

Системы поступят из запасов американской армии. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что существует чрезвычайная ситуация для поддержки «немедленной продажи» Украине.

РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — высокомобильная реактивная система залпового огня. Разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах, производится с 2003 года.

Дальность стрельбы — до 500 км в зависимости от используемых ракет. Особенность системы заключается в том, что она может быстро развернуться, произвести стрельбу и покинуть место, откуда велся обстрел.

Первую партию РСЗО HIMARS Киев получил от США в июне 2022 года. С тех пор Вашингтон передал Украине около 40 таких установок. Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении этих систем.

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Фото:Eighth Army Public Affairs / Getty Images

10 мая США объявили также о новом пакете военной помощи Украине на сумму $400 млн, в который вошли дополнительные HIMARS, ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, боевые машины пехоты Bradley, бронеавтомобилей Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Кроме того, Пентагон сообщил о заключении сделки с Lockheed Martin на $332,1 млн на создание управляемых дальнобойных ракет GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System), которые поставляются в том числе Украине. Ориентировочная дата завершения заказов — 20 октября 2027 года.

США являются крупнейшим поставщиков военной помощи Украине. По подсчетам Пентагона, с начала боевых действий Вашингтон поставил Киеву вооружений на более чем $50,6 млрд.

Москва осуждает поставки военной помощи Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, но лишь затянет его.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
РСЗО HIMARS Госдепартамент США военная помощь Пентагон
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