На Шри-Ланке после взрывов задержали семь человек

На Шри-Ланке после взрывов задержали семь человек

В связи со взрывами на Шри-Ланке задержали семь человек, сообщил в Twitter министр экономических реформ страны Харша де Сильва со ссылкой на министра обороны Рувана Вийевардене.

Серия взрывов на Шри-Ланке произошла 21 апреля. Утром бомбы сработали в отелях в Коломбо и католических церквях в Коччикаде, Катувапитье и Баттикалоа. Позднее еще два взрыва произошли в пригородах столицы Дехивале и Дематагоде. По последним данным, погибли более 200 человек, пострадали 450. Россиян, по сведениям российского МИДа, среди них нет.

После взрывов в стране временно заблокировали соцсети и ввели комендантский час. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев выразили руководству Шри-Ланки соболезнования в связи с произошедшим.

