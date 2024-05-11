Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах

Количество бюджетных мест при приеме в вузы необходимо пересмотреть, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании, где рассматривался вопрос об утверждении главы российского правительства.

«Нужны, конечно, и долгосрочные механизмы. В том числе пересмотр контрольных цифр приема в вузы, чтобы их выпускники отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом», — сказал он.

По словам премьера, сейчас в стране растет спрос на рабочие профессии.

Весной 2023 года Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим и медицинским специальностям.

В октябре Минобрнауки сообщило об увеличении числа бюджетников в российских вузах в 2024 году. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, наибольший рост числа бюджетных мест произойдет по программам подготовки инженеров — их станет на 2281 больше по сравнению с 2023 годом.

Направление «Здравоохранение и медицинские науки» получит 772 дополнительных бюджетных места, «Машиностроение» — 505 мест, «Информатика и вычислительная техника» — 416 мест, «Электро- и теплоэнергетика» — 304 места.