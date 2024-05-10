Число погибших из-за атаки на нефтебазу в Ровеньках выросло до трех

После обстрела на нефтебазе в Ровеньках начался пожар. Погибли три человека, семь ранены, среди них — ребенок, сообщила глава Минздрава ЛНР. По ее словам, четверо — в тяжелом состоянии, у всех пострадавших — минно-взрывные травмы

Число погибших в результате атаки по нефтебазе в Ровеньках выросло до трех, пострадали семь человек, среди них — ребенок, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«Четверо в тяжелом состоянии. Один из них переведен на ИВЛ (искусственная вентиляция легких. — РБК). Двое в состоянии средней тяжести. У всех минно-взрывные травмы. И вот только сейчас поступила информация, что среди пострадавших есть ребенок», — приводятся ее слова в телеграм-канале правительства региона.

Всех раненых госпитализируют в местную больницу. В Ровеньки из Луганской республиканской клинической больницы направили бригаду санавиации в составе хирурга, анестезиолога, травматолога и комбустиолога (специалист по ожогам).

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил, что в результате обстрела ВСУ «объята огнем» нефтебаза и повреждены соседние дома, погиб один человек, пострадали шестеро — это работники предприятия и жители расположенных рядом домов.