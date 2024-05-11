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Чехия объявила в розыск россиянина за организацию взрывов во Врбетице

Чехия объявила в розыск россиянина за якобы организацию взрывов во Врбетице

Полиция Чехии объявила в розыск россиянина Андрея Аверьянова, которого считают генерал-майором российского главного разведывательного управления (ГРУ).

Чешский портал Seznam Zprávy отметил, что в результате расследования взрывов во Врбетице Аверьянов был назван одним из организаторов диверсии.

На сайте полиции указаны приметы Аверьянова, напротив графы «Опасен» стоит пометка «Да».

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Политика
Фото:Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press

Чехия объявила, что считает доказанной причастность Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России к взрывам во Врбетице, в конце апреля.

Речь идет о серии взрывов на военных складах с оружием немецкой компании Imex во Врбетице в 2014 году. В результате погибли два человека. В 2021 году чешские власти заявили, что подозревают спецслужбы России в причастности к произошедшему. Тогда Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов, а затем — еще нескольких десятков сотрудников дипмиссии.

Одновременно с этим чешская полиция объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным полиции, они прибыли в страну незадолго до взрыва и посещали район, где находился склад.

По данным Seznam Zprávy, Аверьянов на момент взрывов возглавлял «специальное диверсионное подразделение ГРУ» и общался с «российскими шпионами» Еленой и Николаем Шапошниковыми, а также встречался с ними в Лиссабоне. Издание пишет, что супруги имели чешское гражданство и передавали ГРУ информацию о компании Imex, сотрудником которой был Николай Шапошников.

Кроме того, Шапошниковы оформляли документы на посещение Врбетице для Петрова и Боширова, отмечает Seznam Zprávy.

МИД России называл обвинения в адрес Москвы по поводу взрывов «позором на весь мир» и «абсолютным тупиком», Кремль согласился с этими формулировками.

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Теги
Чехия Врбетица розыск полиция Россия взрывы
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