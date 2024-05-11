Чехия объявила в розыск россиянина за якобы организацию взрывов во Врбетице

Чехия объявила в розыск россиянина за организацию взрывов во Врбетице

Полиция Чехии объявила в розыск россиянина Андрея Аверьянова, которого считают генерал-майором российского главного разведывательного управления (ГРУ).

Чешский портал Seznam Zprávy отметил, что в результате расследования взрывов во Врбетице Аверьянов был назван одним из организаторов диверсии.

На сайте полиции указаны приметы Аверьянова, напротив графы «Опасен» стоит пометка «Да».

Чехия объявила, что считает доказанной причастность Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России к взрывам во Врбетице, в конце апреля.

Речь идет о серии взрывов на военных складах с оружием немецкой компании Imex во Врбетице в 2014 году. В результате погибли два человека. В 2021 году чешские власти заявили, что подозревают спецслужбы России в причастности к произошедшему. Тогда Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов, а затем — еще нескольких десятков сотрудников дипмиссии. Одновременно с этим чешская полиция объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным полиции, они прибыли в страну незадолго до взрыва и посещали район, где находился склад.

По данным Seznam Zprávy, Аверьянов на момент взрывов возглавлял «специальное диверсионное подразделение ГРУ» и общался с «российскими шпионами» Еленой и Николаем Шапошниковыми, а также встречался с ними в Лиссабоне. Издание пишет, что супруги имели чешское гражданство и передавали ГРУ информацию о компании Imex, сотрудником которой был Николай Шапошников.

Кроме того, Шапошниковы оформляли документы на посещение Врбетице для Петрова и Боширова, отмечает Seznam Zprávy.

МИД России называл обвинения в адрес Москвы по поводу взрывов «позором на весь мир» и «абсолютным тупиком», Кремль согласился с этими формулировками.