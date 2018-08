США назвали цену санкциям

Американский Минфин проанализировал действенность мер против России

Минфин США представил в конгресс доклад о противодействии «незаконным финансовым потокам», связанным с Россией. Параллельно американские чиновники рассказали в сенате США об «эффективности» антироссийских санкций

Министерство финансов США (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Министерство финансов США 6 августа направило в конгресс, а 21 августа опубликовало доклад (*.pdf) о противостоянии незаконным финансовым потокам, связанным с Россией (Report on illicit finance relating to the Russian Federation). Параллельно 21 августа в двух профильных комитетах сената — по банковскому делу и по международным отношениям — состоялись слушания на тему антироссийских санкций, в них участвовали чиновники Минфина США и Госдепартамента.

Это очередной доклад, который администрация Дональда Трампа была обязана подать в конгресс в рамках исполнения закона о противодействии неприятелям Америки через санкции (CAATSA). До этого Госдепартамент США подготовил отчеты о подконтрольных государству российских СМИ и о тратах России с целью повлиять на исход выборов в странах Евразии (эти два доклада не публиковались), а Минфин США — доклад о российских «олигархах» и доклад о последствиях возможных санкций против российского госдолга (публиковались только их несекретные версии). Последний доклад о «незаконных финансах» тоже опубликован только в несекретной части.

Открытый доклад насчитывает 17 страниц, посвященных различным санкционным программам, которые имеют отношение к России (сирийская, северокорейская, киберсанкции и т.п.), взаимодействию США с иностранными партнерами по борьбе с незаконными финансовыми потоками (Великобритания, Кипр, Латвия), деятельности американской финансовой разведки и т.п. При этом в документе не приводится количественных оценок незаконных финансовых потоков из России. Вашингтонский аналитический центр Global Financial Integrity ранее оценивал, что с 2004 по 2013 год из России в виде незаконных средств утекло более $1 трлн, или $105 млрд в среднем за год.

«Злонамеренные действия»

Под «злонамеренными действиями» России, как следует из доклада, Минфин США понимает попытки подорвать западные демократии посредством вмешательства в выборы, продолжающуюся «оккупацию» Крыма, незаконное приобретение оборонительных и разведывательных технологий, кибератаки, связи с международной преступностью, поддержку режима Башара Асада в Сирии, грубые нарушения прав человека и коррупцию, помощь «государствам-изгоям», таким как Иран и КНДР, в обходе санкций. В этой деятельности, по мнению ведомства, Россия «опирается на сложный инструментарий, включающий государственных и негосударственных агентов и посредников, десятилетия опыта проведения мероприятий по распространению своего влияния в мире, а также стратегическое руководство президента Владимира Путина».

По мнению Минфина США, из-за «мощных» санкций злонамеренным российским игрокам стало значительно сложнее «привлекать, перемещать и скрывать происхождение незаконных денежных средств». Ведомство указало, что с 2017 года администрация Трампа заблокировала «сотни миллионов долларов российских активов в США» (ранее даже такой порядок цифр публично не раскрывался). При этом подлинный эффект санкций «значительно превосходит объемы замороженных средств», уверено ведомство: компании по всему миру «стараются дистанцироваться от санкционированных лиц». Заместитель министра финансов США по вопросам финансовой разведки и противодействия терроризму Сигал Манделкер заявила на слушании в сенате, что подсанкционные российские «олигархи», такие как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, стали «радиоактивными»: все, кто с ними соприкасается, могут столкнуться с вторичными санкциями США.

Удар по Дерипаске и Вексельбергу

Минфин США приводит кейс Дерипаски и Вексельберга как образец эффективности санкций: ведомство отмечает, что, например, финансовое состояние Вексельберга сократилось почти на $3 млрд, с оценочных $16,4 млрд на 5 апреля до $13,5 млрд на 26 июля 2018 года (по-видимому, используются открытые оценки Forbes). В результате санкций группа «Ренова» Вексельберга была вынуждена сократить свои доли в швейцарском концерне Sulzer и итальянской Octo Telematics, отчитался Минфин, а американской инвесткомпании Columbus Nova, «которая управляет активами Вексельберга и называла «Ренову» своим крупнейшим клиентом», пришлось «существенно ограничить свои операции». Columbus Nova, которой руководит двоюродный брат Вексельберга Эндрю Интратер, после 6 апреля публично дистанцировалась от Вексельберга и «Реновы»; РБК направил запрос в Columbus Nova по поводу утверждений Минфина США.

После введения американских санкций банковские счета Дерипаски и Вексельберга на Кипре были заморожены, утверждает Минфин США в своем докладе (представитель Вексельберга опроверг это, представитель Дерипаски не ответил на запрос РБК). РБК направил запросы в Центробанк и Минфин Кипра. У Дерипаски есть кипрское гражданство, а Вексельбергу его предлагали приобрести, сообщала газета Guardian в марте 2018 года. «Интересно, что при заморозке [счетов] не принимается во внимание наличие кипрского гражданства», — рассуждает юрист, партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. По его словам, после 6 апреля банковская система Кипра «полностью закрылась» для подсанкционных россиян. После визита американских должностных лиц на Кипр весной этого года кипрские банки стали вводить ограничения по национальному признаку, предъявляя специальные дополнительные требования к клиентам из России вплоть до прямых требований закрыть счета, говорит партнер международной юрфирмы Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Тем не менее Кипр «остается юрисдикцией, вызывающей беспокойство с точки зрения отмывания российских денег», говорится в докладе Минфина США.

Эффективны ли санкции?

Американские чиновники перечисляют и другие примеры, с их точки зрения, эффективности санкций (российские власти всегда это оспаривали, считая американские санкции бесполезными и нецелесообразными). Российские компании, попавшие под санкции за связи с Крымом, сократили производство и лишились иностранных бизнес-партнеров, утверждает Минфин США. Американские власти отключили от своей финансовой системы киберзлоумышленников, в том числе поставщиков наступательных кибернетических средств российским спецслужбам. Меры Белого дома привели к уменьшению инвестиций в разведку энергоресурсов, необходимых для наращивания производства нефти и газа в России, отмечается в документе. По оценке Минфина США, прямые иностранные инвестиции в Россию сократились более чем на 5% с 2013 года, а вложения из США упали за это время на 80%.

То, что санкции эффективны, доказывали на слушаниях в сенате и представители Госдепартамента. Так, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая в сенатском комитете по международным отношениям, сослался на исследование управления главного экономиста Госдепа, согласно которому у российских компаний, попавших под санкции, операционные доходы в среднем снижаются на четверть, совокупная стоимость активов падает на 50%, а количество работников сокращается на треть. «Мы полагаем, что наши санкции кумулятивно стоили российскому правительству десятков миллиардов долларов», — добавил Митчелл. А помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд заявил, что только лишь санкции в отношении российских оборонного и разведывательного секторов (согласно ст. 231 закона CAATSA) лишили Россию экспортных оружейных сделок на «миллиарды долларов». «Эти сделки были тихо отменены в результате наших дипломатических усилий в рамках ст. 231», — сказал Форд, оговорившись, что о большинстве этих «успехов» невозможно рассказать публично.