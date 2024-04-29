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Военная операция на Украине ,  
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В консульстве прокомментировали данные о задержании россиянина в Баварии

Консульство: данных о гражданстве России у обвиняемого в убийстве украинцев нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Angelika Warmuth / dpa / Global Look Press
Фото: Angelika Warmuth / dpa / Global Look Press

У дипломатов пока нет подтверждения, что обвиняемый в убийстве двух украинцев в Баварии является гражданином России, передает «РИА Новости» со ссылкой на Генеральное консульство России в Бонне.

«Информации о задержании российского гражданина в связи с упомянутыми в СМИ событиями в генеральное консульство не поступало. На данный момент нет подтверждения, что у подозреваемого вообще имеется российское гражданство», — сообщили в дипмиссии. Дипломаты подчеркнули, что в сообщениях СМИ возникало слово «русский», при этом на территории Германии постоянно проживают сотни тысяч русскоязычных граждан, не являющихся гражданами России. Русским задержанного называл, в частности, журнал Spiegel, однако баварская полиция утверждала, что фигурант дела является гражданином России.

В консульстве уточнили, что граждан с двумя паспортами — России и самой Германии власти последней считают только своими.

«В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях сообщать нам об их задержании компетентные ведомства страны пребывания не обязаны. Кроме того, они не должны этого делать и в случае, если сам задержанный выражает такое пожелание. Также возможно, что информация к нам пока не дошла. Держим вопрос на контроле», — добавил собеседник агентства.

При этом в консульстве подчеркнули, что дипломаты готовы оказать задержанному необходимое консульское содействие, если от него поступит соответствующее обращение.

Делом об убийстве украинских военных занялась генпрокуратура Мюнхена
Политика
Фото:Christine Uyanik / Reuters

Тела двух мужчин с колото-резаными ранениями нашли на территории торгового центра в Мурнау 27 апреля. 36-летний мужчина скончался на месте от полученных травм, а второй пострадавший, которому было 23 года, позже умер в больнице. По сведениям МИД Украины, погибшие были военнослужащими, которые проходили в Германии медицинскую реабилитацию.

По подозрению в убийстве задержали россиянина — 57-летнего мужчину, который жил неподалеку от места преступления, позднее его арестовали. Со слов самого мужчины, которые привело ведомство, между ним и погибшими произошла ссора. Собеседник Spegel в полиции допустил, что причины убийства могли быть личными, а сама ссора не касалась конфликта России и Украины.

К расследованию дела об убийстве подключилась прокуратура Мюнхена. В Германии за убийство предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теги
Германия убийство уголовное дело гражданство России
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