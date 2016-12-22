«Наконец-то включили»: фигуранты и чиновники о санкционном списке США

6 апреля Министерство финансов США опубликовало санкционный список, в который включены более 20 россиян, а также ряд российских компаний. Что о принятых мерах думают чиновники и попавшие в список физические лица — в фотогалерее РБК.
«Я не рассматриваю санкции как персональные, поскольку я не совершил ничего плохого для Америки, для американских интересов, я всегда пытался продвигать хорошие деловые отношения с американскими банками и инвесторами. <...> Это очень печально, показывает очень высокий уровень непонимания американской администрацией намерений российского правительства».
«Могу лишь поддержать позицию МИДа и руководства России: санкции — это свидетельство недружественной и непродуктивной позиции, но никак не аргумент в политическом споре и не ключ к разрешению противоречий».
«По российским компаниям, которые попали под санкции: будем их еще больше поддерживать. <...> Некоторые банки, потребители пытались максимально устраниться от использования продукции этих компаний. Мы это не приемлем. За это будем жесточайше наказывать».