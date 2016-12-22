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«Наконец-то включили»: фигуранты и чиновники о санкционном списке США
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«Наконец-то включили»: фигуранты и чиновники о санкционном списке США
Новые санкции США, 13:52
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«Наконец-то включили»: фигуранты и чиновники о санкционном списке США

6 апреля Министерство финансов США опубликовало санкционный список, в который включены более 20 россиян, а также ряд российских компаний. Что о принятых мерах думают чиновники и попавшие в список физические лица  — в фотогалерее РБК.​

Вячеслав Володин, спикер Госдумы
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
«Власти США неоднократно нарушали международное право и принципы развития международной торговли. Это совершенно неприемлемо. И в этой ситуации российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны».
Андрей Костин, глава ВТБ
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

​«Я не рассматриваю санкции как персональные, поскольку я не совершил ничего плохого для Америки, для американских интересов, я всегда пытался продвигать хорошие деловые отношения с американскими банками и инвесторами. <...> Это очень печально, показывает очень высокий уровень непонимания американской администрацией намерений российского правительства».

Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
«Не попав в первый список санкций, были даже некоторые сомнения: может, что-то не так? Но нет, наконец-то включили. Значит, делаем все правильно».
Александр Жаров, глава Роскомнадзора
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
«Воспринимаю [свое попадание в санкционный список] как высокую оценку работы Роскомнадзора». 
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

«Могу лишь поддержать позицию МИДа и руководства России: санкции — это свидетельство недружественной и непродуктивной позиции, но никак не аргумент в политическом споре и не ключ к разрешению противоречий».

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
Фото: Алексей Никольский / ТАСС
«Я уже и в других списках существую, тем не менее мы занимаемся активной деятельностью, международной деятельностью. Считаю, что занимаемся эффективно».
Денис Мантуров, глава Минпромторга
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

«По российским компаниям, которые попали под санкции: будем их еще больше поддерживать. <...> Некоторые банки, потребители пытались максимально устраниться от использования продукции этих компаний. Мы это не приемлем. За это будем жесточайше наказывать».

Автор: Анна Ким.
Теги: мультимедиа
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