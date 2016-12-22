«Наконец-то включили»: фигуранты и чиновники о санкционном списке США

Андрей Костин, глава ВТБ

​«Я не рассматриваю санкции как персональные, поскольку я не совершил ничего плохого для Америки, для американских интересов, я всегда пытался продвигать хорошие деловые отношения с американскими банками и инвесторами. <...> Это очень печально, показывает очень высокий уровень непонимания американской администрацией намерений российского правительства».