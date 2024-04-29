Надаль встретился с перенесшей операцию российской теннисисткой

Алина Корнеева на прошлой неделе сообщила, что перенесла операцию на кисти в Барселоне. В понедельник теннисистка опубликовала совместную фотографию с Рафаэлем Надалем из больницы, назвав их встречу сюрпризом

Рафаэль Надаль (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российская чемпионка мира среди юниоров по версии Международной федерации тенниса (ITF) Алина Корнеева сообщила, что встретилась в больнице в Барселоне с Рафаэлем Надалем. Она опубликовала совместную фотографию с испанцем в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Фото: aliakorneeva2007 / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Корнеева 22 апреля сообщила, что перенесла операцию на кисти в клинике в Барселоне и вернется на корт не раньше Уимблдона.

В комментарии к фотографии 16-летняя Корнеева написала, что после операции получила очень много теплых сообщений и комментариев, а «одним из сюрпризов» стала встреча с Надалем в Барселоне.

Надаль на той неделе участвовал в турнире в столице Каталонии, где проиграл во втором круге.

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы, а в этом году из-за проблем со здоровьем провел только восемь матчей.

На этой неделе он играет на «Мастерсе» в Мадриде, где дошел до 1/8 финала.

Корнеева в прошлом году стала победительницей юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос», дошла до полуфинала на юниорском Уимблдоне и выиграла юниорский итоговый турнир.