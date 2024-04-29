 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Надаль встретился с перенесшей операцию российской теннисисткой

Надаль встретился в больнице с перенесшей операцию 16-летней Алиной Корнеевой
Алина Корнеева на прошлой неделе сообщила, что перенесла операцию на кисти в Барселоне. В понедельник теннисистка опубликовала совместную фотографию с Рафаэлем Надалем из больницы, назвав их встречу сюрпризом
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российская чемпионка мира среди юниоров по версии Международной федерации тенниса (ITF) Алина Корнеева сообщила, что встретилась в больнице в Барселоне с Рафаэлем Надалем. Она опубликовала совместную фотографию с испанцем в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

Фото: aliakorneeva2007 / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Фото: aliakorneeva2007 / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Корнеева 22 апреля сообщила, что перенесла операцию на кисти в клинике в Барселоне и вернется на корт не раньше Уимблдона.

В комментарии к фотографии 16-летняя Корнеева написала, что после операции получила очень много теплых сообщений и комментариев, а «одним из сюрпризов» стала встреча с Надалем в Барселоне.

Лучшая российская теннисистка-юниорка перенесла операцию на руке
Спорт
Алина Корнеева

Надаль на той неделе участвовал в турнире в столице Каталонии, где проиграл во втором круге.

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы, а в этом году из-за проблем со здоровьем провел только восемь матчей.

На этой неделе он играет на «Мастерсе» в Мадриде, где дошел до 1/8 финала.

Корнеева в прошлом году стала победительницей юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос», дошла до полуфинала на юниорском Уимблдоне и выиграла юниорский итоговый турнир.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Рафаэль Надаль Алина Корнеева
Материалы по теме
Надаль сыграет в одной команде с Медведевым на Кубке Лейвера
Спорт
Рекордсмен турнира в Барселоне Надаль уступил во втором круге
Спорт
Надаль после долгого перерыва решил выступить на турнире в Барселоне
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Российский игрок НХЛ получил перелом скулы после попадания шайбы в лицо Спорт, 22:05
Клуб Карпина пропустил курьезный гол, но вырвал победу у «Оренбурга» Спорт, 21:44
Клуб Карпина пропустил курьезный гол, но вырвал победу у «Оренбурга» Спорт, 21:44
Командование рассказало об убитом в Германии украинском военном Политика, 21:41
Посольство прокомментировало ошибочную отправку в Россию тела канадца Политика, 21:16
Надаль встретился с перенесшей операцию российской теннисисткой Спорт, 21:14
В Британии назвали «самое серьезное» в провале санкций против России Политика, 21:06
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США временно разрешили расчеты с российскими банками по энергетике Финансы, 21:02
В Грузии депутат ударила другого бутылкой из-за закона об иноагентах Политика, 20:59
Кишинев призвал к «плану Маршалла» для Украины и Молдавии Политика, 20:45
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:43
Волейболистки «Динамо — Ак Барс» в седьмой раз выиграли чемпионат России Спорт, 20:36
Депардье отпустили после допроса по делу о сексуальном насилии Общество, 20:17
Полиция Молдавии вновь предупредила о штрафах за георгиевскую ленту 9 мая Политика, 20:11