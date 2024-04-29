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Война санкций ,  
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США временно разрешили расчеты с российскими банками по энергетике

США до ноября разрешили транзакции по энергетики через российские банки
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Война санкций
США разрешили проводить транзакции с ВТБ, Альфа-Банком и Центробанком, касающиеся энергетики. Лицензия выдана на сделки с нефтью, газом, ураном, древесиной, углем и другими видами топлива
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

США временно разрешили операции с российскими подсанкциоными банками для расчетов в энергетической сфере, такую лицензию (*pdf) выдал американский Минфин. Она будет действовать полгода — до 1 ноября 2024 года с возможностью продления.

В лицензии упоминаются банки ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Открытие, Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, Зенит и Банк Санкт-Петербург, а также регулятор Центробанк.

Минфин США пояснил, что связанными с энергетикой будет считать транзакции за добычу, производство, переработку, сжижение, транспортировку или покупку нефти следующих видов топлива: нефть, сырая нефть, газоконденсант, нерафинированные масла, сжиженный природный газ (СПГ) и иную продукцию, способную производить энергию, такую как уголь, древесина, а также уран. Разрешены также транзакции за производство, поставки или обмен энергией любыми способами, включая ядерные, тепловые и возобновляемые источники энергии.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

США ввели против Сбербанка, Альфа-банка и других кредитных организаций блокирующие санкции два года назад, весной 2022-го. Попадание в американский SDN-лист означает полную блокировку их активов, как-либо связанных с финансовой системой США, гражданам Соединенных Штатов запрещается вести с ними дела, говорится в сообщении Белого дома. Исключения возможны только при наличии специального разрешения американского управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Власти США поясняли, что стараются так настроить ограничения, чтобы российские доходы от нефтегазового экспорта как можно скорее сократились, но санкции не привели к энергетическому кризису в мире. По оценке Госдепартамента, рестрикции работают. «Вы видели недавние санкции, которые мы ввели против «Совкомфлота» и ряда судов «Совкомфлота». Их будет больше — я вам это обещаю — поскольку мы стремимся ужесточить режим санкций вокруг России», — обещал помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

Российские власти называют международные санкции нелегитимными, неэффективными и требуют их отмены. Кремль заявлял, что ограничения вредят самим западным странам.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ВТБ Альфа-Банк США санкции США уголь древесина нефть газ уран
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