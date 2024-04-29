«Ростов» пропустил курьезный гол, но вырвал победу у «Оренбурга» в концовке

Клуб Карпина пропустил курьезный гол, но вырвал победу у «Оренбурга»

Матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 2:1. Хозяева пропустили на 12-й минуте из-за ошибки Никиты Медведева, но Роналдо в концовке сравнял счет, а Николай Комличенко забил победный гол на 96-й минуте

Фото: Телеграм-канал ФК «Ростов»

«Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, одержал волевую победу над «Оренбургом» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 2:1.

Гол на 12-й минуте забил Хорди Томпсон после неудачной игры вратаря хозяев Никиты Медведева.

На 81-й минуте «Ростов» сравнял счет благодаря 23-летнему Роналдо, который забил четвертый мяч в пяти последних матчах. А на шестой компенсированной минуте Николай Комличенко вывел хозяев вперед.

«Ростов» с 40 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, «Оренбург» с 26 очками идем 14-м.

В следующем туре «Ростов» 6 мая сыграет в Москве с «Локомотивом», а «Оренбург» 4 мая примет самарские «Крылья Советов».

Ранее в понедельник «Сочи» сыграл нулевую ничью с воронежским «Факелом», который провел первый матч под руководством Игоря Черевченко.