Депардье отпустили после допроса по делу о сексуальном насилии

Жерар Депардье (Фото: Alessandro Bianchi / Reuters)

Актер Жерар Депардье покинул участок, где его допрашивали по делу о сексуальном насилии, допрос длился несколько часов, передает телеканал BFMTV. Ранее он сообщал, что актера могут взять под стражу после него.

Адвокат Депардье Кристиан Сен-Пале на выходе заявил журналистам, что его подзащитный «больше не содержится в полицейском участке».

Как отмечает канал, Депардье доставили в участок для допроса около 08:00 по местному времени (09:00 мск), Об освобождении актера канал сообщил спустя десять с половиной часов — около 18:30 (19:30 мск). Он был задержан утром.

Актера обвиняют в сексуальном насилии две женщины. Инциденты, по их словам, произошли на съемках двух фильмов: в 2014 году на съемочной площадке «Маг и сиамцы» (Magicien et les Siamois, 2015) и в 2021 году на съемках ленты «Зеленые ставни» (Les Volets verts, 2022). Жерар Депардье отвергает обвинения.

Одна из заявительниц сообщила, что Депардье, сидя в коридоре, схватил ее за ноги и «зажал ее между бедрами», после чего начал трогать ее за интимные места и высказывать предложения сексуального характера. На помощь женщине пришли другие участники съемочной группы. Актера заставили извиниться, но, несмотря на это, на протяжении всего последующего процесса съемок он оскорблял пострадавшую и называл ее «шлюхой».

В разное время актера обвиняли в домогательствах более десятка женщин, последнее расследование против него было прекращено в январе. Коллеги Депардье, в том числе актер Пьер Ришар, модель и бывшая первая леди Карла Бруни в связи с обвинениями написали письмо в его поддержку.