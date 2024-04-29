Мирра Андреева в день рождения впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000

Мирра Андреева в день рождения вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000

Мирра Андреева в двух сетах обыграла 13-ю ракетку мира Джасмин Паолини и в следующем матче может встретиться с Ариной Соболенко. Ранее россиянка никогда не играла в четвертьфинале на турнирах такого уровня

Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева, которой в понедельник исполнилось 17 лет, впервые пробилась в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом €7,68 млн.

В матче четвертого круга Андреева победила 13-ю ракетку мира Джасмин Паолини из Италии со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

Россиянка одержала восьмую победу над соперницами из топ-20 в карьере.

Андреева, занимающая 43-е место в рейтинге WTA, в следующем матче встретится с американкой Даниэль Коллинз (15) или белоруской Ариной Соболенко (2).

26 апреля в Мадриде Андреева стала рекордсменкой по победным матчам на турнирах категории WTA-1000 для теннисисток до 17 лет (семь игр). После этого она выбила с турнира чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову.

Андреева выиграла свой первый матч в основной сетке турнира WTA в прошлом году именно в Мадриде, после чего дошла до четвертого круга, где уступила Соболенко.

Позднее в понедельник за выход в полуфинал турнира в Мадриде сыграет первая ракетка России Дарья Касаткина, ее соперницей будет Юлия Путинцева, выступающая за Казахстан.

Соревнования WTA категории 1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.