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Мирра Андреева в день рождения вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000

Мирра Андреева в день рождения впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000
Мирра Андреева в двух сетах обыграла 13-ю ракетку мира Джасмин Паолини и в следующем матче может встретиться с Ариной Соболенко. Ранее россиянка никогда не играла в четвертьфинале на турнирах такого уровня
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева, которой в понедельник исполнилось 17 лет, впервые пробилась в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом €7,68 млн.

В матче четвертого круга Андреева победила 13-ю ракетку мира Джасмин Паолини из Италии со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

Россиянка одержала восьмую победу над соперницами из топ-20 в карьере.

Андреева, занимающая 43-е место в рейтинге WTA, в следующем матче встретится с американкой Даниэль Коллинз (15) или белоруской Ариной Соболенко (2).

26 апреля в Мадриде Андреева стала рекордсменкой по победным матчам на турнирах категории WTA-1000 для теннисисток до 17 лет (семь игр). После этого она выбила с турнира чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову.

Мирра Андреева побила рекорд по победам на турнирах WTA-1000 до 17-летия
Спорт
Мирра Андреева

Андреева выиграла свой первый матч в основной сетке турнира WTA в прошлом году именно в Мадриде, после чего дошла до четвертого круга, где уступила Соболенко.

Позднее в понедельник за выход в полуфинал турнира в Мадриде сыграет первая ракетка России Дарья Касаткина, ее соперницей будет Юлия Путинцева, выступающая за Казахстан.

Соревнования WTA категории 1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Мирра Андреева
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