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США при Трампе заморозили «сотни миллионов» российских долларов
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США при Трампе заморозили «сотни миллионов» российских долларов
Экономика, 14:35
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США при Трампе заморозили «сотни миллионов» российских долларов
Администрация Дональда Трампа заблокировала российские активы на «сотни миллионов долларов» в результате финансовых санкций. Об этом говорится в докладе Минфина США по закону CAATSA, поданном в конгресс
Фото: Lee Jae-Won / Reuters

Министерство финансов США опубликовало несекретную версию доклада (есть у РБК) о противостоянии незаконным финансовым потокам, связанным с Россией (Report on illicit finance relating to the Russian Federation). В соответствии с принятым в августе прошлого года законом CAATSA (Ст. 243) администрация Трампа должна была направить этот доклад в конгресс к началу августа 2018 года.

«С 2017 года эта администрация наложила санкции на 215 граждан и организаций, связанных с Россией <…> в том числе на 136 в рамках санкций, относящихся к конфликту России и Украины и кодифицированных законом CAATSA. В результате этих действий заблокированы сотни миллионов долларов российских активов в Соединенных Штатах, финансовые интересы затронутых лиц испытали масштабные последствия», — говорится в документе.

Ранее администрация Трампа, находящаяся у власти с января 2017 года, даже приблизительно не раскрывала объем российских активов, замороженных в результате санкций.

В 2015 году Wall Street Journal со ссылкой на полученные изданием материалы Минфина США сообщала, что администрация Барака Обамы в 2014 году в рамках «украинских» санкций заблокировала счета банка «Россия» и СМП Банка на сумму около $640 млн. В апреле 2018 года Reuters со ссылкой на два источника писал, что в результате американских санкций заморожены активы группы «Ренова» Виктора Вексельберга на сумму $1,5–2 млрд. Кроме этого утечек относительно блокировок российских активов в США не было. РБК направил уточняющий запрос представителю Минфина США.

В докладе американского ведомства утверждается, что из-за «мощных» финансовых санкций США злонамеренным российским игрокам стало значительно сложнее «привлекать, перемещать и скрывать происхождение незаконных денежных средств». Эффект от этих санкций «значительно превосходит объемы замороженных средств», считает Минфин. Компании по всему миру «стараются дистанцироваться от санкционированных лиц, а те пытаются внедрить новые и зачастую более сложные способы перемещения и сокрытия денежных средств».

По оценкам Минфина США, «в осуществлении зловредных действий (таких как попытки дестабилизировать Украину и нанести ущерб западным демократиям; незаконное приобретение чувствительных оборонных и разведывательных технологий, помощь Ирану и Северной Корее в обходе санкций и т.д. — РБК) Россия опирается на крайне изощренный аппарат, состоящий из государственных и негосударственных агентов и посредников, десятилетия опыта операций по осуществлению влияния по всему миру и стратегическое руководство президента Владимира Путина».

Публичный доклад Минфина США состоит из 17 страниц, посвященных различным санкционным программам, которые имеют отношение к России (сирийская, северокорейская, киберсанкции и т.п.), взаимодействию США с иностранными партнерами (Великобритания, Кипр, Латвия), деятельности американской финансовой разведки и т.п. У доклада есть секретное приложение.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Санкции , Минфин США , Конгресс США
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