Ношение георгиевских лент в Молдавии запрещено, за это предусмотрено наказание согласно законодательству, заявил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну на брифинге, передает «Sputnik Молдова».

«Мы все обязаны соблюдать некоторые правила, установленные действующим законодательством. В этом контексте напоминаю, что статья 365 -5 [Кодекса Республики Молдова о правонарушениях] — это действующая норма и в настоящее время запрещена продажа, хранение, производство и ношение двухцветной ленты, которая является символом агрессии», — сказал он.

В свою очередь, глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что молдавские суды регулярно отменяют действие протоколов, составленных за ношение георгиевской ленты. «Было бы любопытно увидеть хоть один протокол по ленточке, который был бы признан судебной инстанцией законным. Хоть один», — написал он.

Статья, которую упомянул Чернэуцяну, была окончательно закреплена в Кодексе в 2023 году — связанный с этим спор дошел до Конституционного суда республики, который утвердил норму. Статья называется «Нарушение прав граждан, выражающееся в распространении общеизвестной атрибутики или символики, используемой в контексте актов военной агрессии, военных преступлений либо преступлений против человечества, а также пропаганды или прославления этих действий». Она предусматривает наложение штрафа до 180 у. е. на физических лиц (9 тыс. леев или 46,2 тыс. руб., неоплачиваемые работы на срок до 60 часов.

В апреле 2022 года в Молдавии был принят закон, запрещающий ношение георгиевских лент и символов Z и V в публичных местах. Президент Молдавии Майя Санду объяснила, что лента вместе с буквами Z и V олицетворяет российскую военную операцию на Украине. Использование георгиевской ленты в этом контексте молдавский лидер назвала «спекуляцией на победе 1945 года».

Согласно статье 365-5 Кодекса о правонарушениях Молдавии, запрещается лишь ношение ленты «с целью оправдания или прославления актов военной агрессии, военных преступлений или преступлений против человечности», следует из определения Конституционного суда страны. Носить георгиевскую ленту в прочих случаях разрешено.

МИД России после решения молдавских властей заявил, что принятые нормы не соответствуют заявлениям Кишинева о приверженности нейтральному статусу республики и препятствуют соблюдению прав и интересов всех ее жителей.