Завершение конфликта России и Украины во многом зависит от российского президента Владимира Путина и от того, что он решит, Путин должен проявить искреннюю готовность к диалогу, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии.

«Надеюсь, мистер Путин поймет это и выразит готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН: суверенитета, территориальной целостности, независимости», — сказал Блинкен и добавил, что «должно быть решение».

Москва отвергает любые мирные инициативы, которые не учитывали бы ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями.