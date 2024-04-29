Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 795-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Харькове прозвучала серия взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале. В 17:44 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Издание «Думская» пишет о взрывах в Одессе, где также действует сигнал опасности с воздуха. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что взрывы произошли в Киевском районе города.
Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщил, что на месте взрывов работают экстренные службы, есть информация о погибших.
Завершение конфликта России и Украины во многом зависит от российского президента Владимира Путина и от того, что он решит, Путин должен проявить искреннюю готовность к диалогу, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии.
«Надеюсь, мистер Путин поймет это и выразит готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН: суверенитета, территориальной целостности, независимости», — сказал Блинкен и добавил, что «должно быть решение».
Москва отвергает любые мирные инициативы, которые не учитывали бы ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями.
Украина в 2024 году произведет тысячи беспилотников дальнего действия, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников. WSJ отмечает, что выпуск собственных беспилотников дальнего радиуса действия позволяет Украине обходить политические ограничения на использование оружия, поставляемого западными союзниками, при атаках на территорию России. При этом Киев по-прежнему во многом опирается на китайские компоненты для их сборки.
Мессенджер Telegram заблокировал официальные чат-боты Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) и Минцифры Украины по ошибке, заявил Reuters представитель мессенджера.
Боты были «временно отключены из-за ложного срабатывания, но с тех пор были восстановлены», пояснил он.
Основатель Telegram Павел Дуров в апреле рассказал о блокировках аккаунтов, которые агрегируют данные и координаты для последующего нанесения военных ударов. «Мы по-прежнему блокируем аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют прямую личную информацию с призывами к насилию. Мы не хотим, чтобы Telegram был инструментом насилия, — поэтому, пожалуйста, сообщите нам о таких каналах/ботах, если вы их видите», — писал он в своем канале.
В Полтавской области Украины прозвучала серия взрывов, сообщил в телеграм-канале глава администрации региона Филипп Пронин.
Взрывы, как уточнил он, были слышны в Миргородском районе области. Пострадавших, по словам Пронина, нет, критическая инфраструктура также не повреждена.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал на Украину с необъявленным визитом. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и провел с ним в Киеве совместную пресс-конференцию.
Во время пресс-конференции Столтенберг подчеркнул, что сотрудничество НАТО и Украины делает ее путь по вступлению в альянс «необратимым». Вместе с тем Киев не получит приглашения к атлантической интеграции по результатам летнего саммита в США, считает генсек, поскольку необходимо консенсусное решение всех 32 членов.
Подразделения группировки войск «Центр» «в результате активных действий» заняли населенный пункт Семеновка в ДНР, сообщает Министерство обороны.
В сводке военного ведомства также говорится, что в ходе боев подразделения группировки «Центр» «нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное» в ДНР.
Семеновка находится в 10 км к западу от Авдеевки (Минобороны объявило о взятии города 17 февраля) между селами Орловка (Минобороны объявило о взятии села 19 марта) и Бердычи, где продолжаются бои
На востоке Украины был атакован энергообъект, повреждено оборудование, отключалась воздушная линия ЛЭП, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление украинского Минэнерго.
В национальном операторе «Укрэнерго» уточнили, что из-за повреждений по всей стране в отдельные часы сохраняется дефицит. Кроме этого, непогода оставила без электроснабжения один населенный пункт в Днепропетровской области, там продолжаются ремонтные работы.
Руководство Telegram заблокировало несколько официальных чат-ботов, созданных украинскими властями для сбора информации о российской армии, сообщило Главное управление разведки (ГУР) Украины.
«Это произошло в противоречие правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало», — говорится в телеграм-канале ГУР.
УНИАН пишет, что Telegram также заблокировал боты Минцифры Украины, Службы безопасности Украины (СБУ) и других ведомств. О блокировке бота также сообщил «Легион «Свобода России» (организация признана в России террористической и запрещена).
Позднее издание «Страна» сообщило, что чат-боты после перерыва возобновили работу, но отдельные чат-боты работают с перебоями.
В Киеве прогремел взрыв, пишет «Страна». Как отмечает УНИАН, воздушная тревога была объявлена в Киевской области, но не в самой столице.
При этом «Зеркало недели» сообщает, что взрыв произошел не в Киеве, а в Киевской области, где работает ПВО.
В поселке Днепряны два человека погибли в результате минометного обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Два человека пострадали в Каховке и Новой Каховке в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Европейцы не будут «умирать за Донбасс», но должны помочь украинцам перестать умирать за него, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Он пообещал, что ЕС будет помогать Украине до окончания военных действий, «которое, к сожалению, не скоро наступит».
Подразделения ВСУ отошли западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки (села в ДНР), сообщил главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
Информация о взрыве цистерн с бензином на нефтебазе в Калужской области после удара беспилотников не соответствует действительности, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара. Разрушений и пожара в месте падения не было», — написал он в телеграм-канале.
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новобахмутовка в ДНР, сообщается в сводке Минобороны.
Украинский дрон-камикадзе атаковал село Вязовое в Белгородской области, поврежден инфраструктурный объект связи, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Главдков.
Германия выступила против конфискации замороженных на Западе российских активов, опасаясь, что подобные действия создадут прецедент и могут спровоцировать иски к Берлину за преступления времен Второй мировой войны, пишет WSJ. По данным издания, власти ФРГ считают, что активы нужно держать в качестве рычага давления на Россию, чтобы вынудить ее уступить полученные в ходе военной операции территории.
«Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем», — ответила представитель МИД России Мария Захарова.
Запад пытается взять Россию «на слабо», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нам главное это слабо никогда не показать», — сказал он телеведущему Зарубину.
В Москву на Поклонную гору доставили танки Leopard 2A6 и T-72, захваченные российскими военными в ходе военной операции на Украине, передает ТАСС.
Эти танки станут экспонатами выставки Минобороны, которая откроется 1 мая перед Музеем Победы.