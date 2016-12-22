ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,11 66,80 EUR Нал. 78,33 76,94 USD Бирж. 67,36 +0,25 EUR Бирж. 77,68 +0,58 USD ЦБ. 67,18 -0,00 EUR ЦБ. 77,35 +0,63 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6419,70 -19,80 IMOEX 2286,26 +0,61% RTSI 1069,41 +0,38% Brent 72,69 +0,76% DJIA 25829,22 +0,27% Nasdaq 7867,36 +0,59%
США сообщили о заморозке счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре
Лента новостей
Бизнес идет в школы: как привлекают инвесторов в сферу образования 17:25, РБК и Сбербанк «Ростех» презентовал подводный беспилотник для защиты Крымского моста 17:18, Общество Москалькова предложила Украине обменять экипаж «Норда» 17:10, Общество США ввели санкции против российских судов «Патриот» и «Севастополь» 17:07, Политика Хоккеист Евгений Малкин установил рекорд Гиннесса с командой юниоров 17:07, Спорт МИД опроверг планы использовать талибов против ИГ в Афганистане 17:04, Политика Maersk проверит способность Севморпути конкурировать с Суэцким каналом 17:01, Бизнес США потратят $380 млн на кибербезопасность выборов 16:56, Политика Минфин отказался от проведения аукциона ОФЗ из-за возросшей волатильности 16:52, Финансы Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 16:49, РБК и Subaru Покупать или продавать: Litecoin подорожал до $56 16:46, Крипто Рогозин не вошел в совет директоров РКК «Энергия» 16:42, Общество В Австралии умер русский отшельник Михаил Фоменко 16:41, Общество Трамп раскритиковал собственного назначенца в ФРС: курс доллара снизился 16:34, Quote Минэкономразвития поддержало отмену маркировки для парфюмерии 16:34, Бизнес В Чите пенсионер оставил в троллейбусе 1 млн руб. 16:31, Общество Минсельхоз не увидел предпосылок для введения пошлин на экспорт пшеницы 16:19, Экономика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 16:10, РБК и Сбербанк Москалькова рассказала о возможном самооговоре Бутиной 16:05, Политика Фигуранта дела о вербовке в ИГ через WhatsApp освободили от наказания 16:03, Общество Менеджер перемен: зачем российским компаниям необычные управленцы 15:59, Свое дело В правительстве рассказали о работе над самолетом вертикального взлета 15:55, Политика США сообщили о заморозке счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре 15:54, Экономика Глава ФНПР выступил против референдумов о повышении пенсионного возраста 15:42, Общество Депортированного из США охранника концлагеря отправили в дом престарелых 15:38, Общество Путин заверил Меркель в сохранении транзита газа через Украину 15:36, Политика МТС улучшила прогноз своих показателей на 2018 год 15:36, Технологии и медиа В Кремле заявили о «быстром восприятии» обращения родителей о лекарствах 15:36, Общество
США сообщили о заморозке счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре
Новые санкции США, 15:54
0
США сообщили о заморозке счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре
После того как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг минувшей весной попали в американский санкционный список, их банковские счета на Кипре были заморожены, утверждает Минфин США
Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Администрация США поставила в приоритет работу с юрисдикциями, через которые проходят «большие объемы российских финансовых потоков», включая Великобританию, Кипр и Латвию, говорится в докладе Минфина США о противодействии незаконным финансовым потокам, связанным с Россией (Report on illicit finance relating to the Russian Federation). РБК ознакомился с несекретной версией доклада, опубликованной американским Минфином.

В частности, на Кипре, который «остается юрисдикцией, вызывающей беспокойство с точки зрения отмывания российских денег», были заморожены банковские счета российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, говорится в документе. Это произошло после 6 апреля 2018 года, когда Минфин США внес Дерипаску, Вексельберга и их компании в санкционный список.

РБК направил запросы в пресс-службу Центрального банка Кипра и представителям Дерипаски и Вексельберга с целью подтверждения этой информации. У Дерипаски есть кипрское гражданство, а Вексельберг через структуры «Реновы» владеет почти 10% банка Bank of Cyprus.

Минфин США признал, что с начала 2017 года американские власти оказывают серьезное давление на власти Кипра, чтобы урегулировать проблему «значительных объемов подозрительных российских средств и инвестиций», проходящих через кипрский банковский сектор. Кроме того, Минфин США подтвердил, что в мае 2018 года власти Кипра издали циркуляр, предписывающий местным банкам устранить «определенные риски незаконных финансовых потоков со стороны компаний-пустышек». РБК писал об этом циркуляре в начале июня, но затем представитель кипрского ЦБ его опровергал. В середине июня информация о циркуляре, ужесточающем требования к иностранным клиентам кипрских банков, появилась снова.

В докладе Минфина США отмечается, что санкции против Дерипаски и Вексельберга нанесли им существенный финансовый урон. В частности, состояние Вексельберга сократилось почти на $3 млрд, с оценочных $16,4 млрд по состоянию на 5 апреля до $13,5 млрд на 26 июля 2018 года, отмечает ведомство, ссылаясь на «надежные сообщения СМИ». В результате санкций группа «Ренова» Вексельберга была вынуждена сократить свои доли в швейцарском концерне Sulzer и итальянской Octo Telematics, отмечает Минфин. Кроме того, американская инвесткомпания Columbus Nova, «которая управляет активами Вексельберга и называла «Ренову» своим крупнейшим клиентом», была вынуждена существенно ограничить свои операции, говорится в докладе.

В апреле 2018 года Reuters со ссылкой на два источника писал, что в результате американских санкций заморожены активы группы «Ренова» на сумму $1,5–2 млрд. Затем Forbes сообщал о блокировке $1 млрд на личных счетах Вексельберга в швейцарских банках.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
Фотогалерея

Авторы: Иван Ткачёв, Светлана Бурмистрова.
Теги: Санкции , Банк Кипра , Дерипаска , Вексельберг
Главное
Минфин отказался от проведения аукциона ОФЗ из-за возросшей волатильности Финансы
Материалы по теме
ЦБ Кипра официально ужесточил требования к иностранным компаниям Финансы
FT узнала о плане Дерипаски передать ВТБ часть акций En+ из-за санкций Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter