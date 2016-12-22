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Госдепартамент заявил о продолжении давления на Россию
Новые санкции США, 19:22
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Госдепартамент заявил о продолжении давления на Россию
В Министерстве финансов и Госдепартаменте США убеждены, что американские санкции смогли ограничить потенциал России на мировой арене. Вашингтон готов вводить новые ограничения до тех пор, пока Москва не изменит свое поведение
Уэсс Митчелл (Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters)

Нынешний курс администрации США позволил ограничить возможности российского руководства выступать в роли «спойлера» на мировой арене, сообщил на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. «Увеличивая издержки, которые Россия несет из-за своих враждебных действий, и вовлекая ее в гонку вооружений, мы заставляем Путина отступить от наиболее оптимальной для него стратегии поведения», — пояснил он. В американской администрации продолжаются переговоры о возможности введения новых ограничений против Москвы, уточнил Митчелл. Трансляция слушаний велась на сайте комитета.

Американские санкции сократили ресурсную базу России и таким образом ограничивают ее враждебные действия, подтвердил выступавший на слушаниях заместитель министра финансов США Маршалл Биллингсли. Он обратил внимание на то, что американские ограничения привели к обвалу рубля, падению инвестиций в Россию из-за рубежа и подняли стоимость долговых обязательств для Москвы. «Мы продолжим оказывать давление, пока это поведение (со стороны России. — РБК) продолжается», — заверил конгрессменов Биллингсли. ​

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Во вторник, 21 августа, слушания о политике в отношении России проходят в двух комитетах — не только в комитете по иностранным делам, но в банковском комитете сената. В центре внимания была санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы.

Во вступительном слове председатель комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер заявил, что конгрессмены все еще не получили детальной информации о содержании переговоров президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в Хельсинки 16 июля. В связи с этим Коркер сообщил, что направил запрос в администрацию о передаче конгрессу документов Трампа, связанных с саммитом.

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Коркер и его заместитель демократ Роберт Менендес спросили представителей администрации о том, смогли ли санкции повлиять на поведение России и какие еще методы воздействия можно применить в отношении Кремля. По словам Митчелла из Госдепартамента, развернутые ответы могут предоставить только члены разведывательного сообщества США — и только за закрытыми дверями. Коркер выразил интерес в проведении подобных слушаний.

При этом Митчелл обратился к конгрессу с просьбой вернуть исполнительной власти свободу распоряжаться санкциями в отношении России так, как она считает нужным. «Мы нуждаемся в праве самостоятельно принимать решения. Мы должны иметь возможность проявлять гибкость (в дипломатических переговорах с Россией. — РБК)», — отметил он. В августе 2017 года Трамп подписал закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), предусматривающий санкции против Москвы и сотрудничающих с ней иностранных компаний. Согласно положениям CAATSA, Трамп не имеет права отменять ограничения против России без разрешения конгресса.

В ходе слушаний американские законодатели также затронули тему диалога с российскими коллегами. Республиканец Рэнд Пол, побывавший в Москве в августе, предложил ослабить санкции, чтобы позволить американским сенаторам встречаться с парламентариями из России. По мнению Пола, двум странам необходимо держать каналы для диалога открытыми.

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С позицией Пола не согласился Менендес. Он сказал, что не «видит в ценности переговоров с внесенными в санкционный список членами Думы, которые поддержали аннексию Крыма». «Они должны оставаться под санкциями до тех пор, пока Крым не будет возвращен [Украине]», — заявил сенатор-демократ. Пол возразил, что такая позиция равноценна блокированию любых возможностей для диалога. «Если мы будем ждать, пока Россия вернет Крым, то, вероятно, мы будем ждать до конца времен», — пояснил он.​

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: США Россия , Госдепартамент , санкции , конгресс США
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