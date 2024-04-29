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Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для Киева

Полиция Чехии обвинила ГРУ России в причастности к взрывам на складах снарядов
Полиция Чехии спустя девять лет прекратила дело о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, сочтя доказанной причастность России. Москва обвинения отвергает

Прага считает доказанной причастность Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России к двум взрывам на складах боеприпасов в Чехии. Об этом объявила пресс-служба чешской полиции.

Речь идет о взрывах, произошедших в октябре и декабре 2014 года во Врбетице. Они прогремели на складах с оружием немецкой компании Imex, вооружение планировали продать Украине. Тогда погибли два гражданина Чехии, ущерб превысил 1 млрд крон. Прага в связи с этим объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова (предполагаемые настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин), которых также подозревали в отравлении Скрипалей в Великобритании. Прага указала, что они приезжали в Злинский край, где произошли взрывы.

Ведомство сочло произошедшее не отдельной акцией, а элементом «долгосрочной диверсионной операции российской военной разведки», целью которой было воспрепятствование доставке оружия и снарядов «в районы проведения операций российской армии».

Полиция Чехии указала на нехватку важной информации по делу, и так как подозреваемые находятся в России, а российские власти отказались удовлетворить запросы, то возможности исчерпаны, расследование дела отложено.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

Чехия сообщила о «странах-анонимах» в инициативе по снарядам для Украины
Политика
Фото:Hannah Beier / Getty Images

«Подобные публикации — из разряда криминального чтива. Президент Путин неоднократно говорил, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой в целом и отдельными ее странами», — комментировал в 2021 году обвинения в адрес ГРУ представитель российского президента Дмитрий Песков.

МИД России называл обвинения в адрес Москвы по поводу взрывов «позором на весь мир» и «абсолютным тупиком», Кремль согласился с этими формулировками.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Виктория Хабарова
Чехия взрывы Врбетица Руслан Боширов Александр Петров
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