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В Грузии депутат ударила другого бутылкой из-за закона об иноагентах

В Грузии депутат ударила другого бутылкой на обсуждении закона об иноагентах
Хатия Деканоидзе
Хатия Деканоидзе (Фото: Данил Шамкин / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Депутат грузинского парламента Хатия Деканоидзе ударила пластиковой бутылкой из-под воды провластного депутата Гурама Мачарашвили во время обсуждения законопроекта об иноагентах на заседании юридического комитета, передает грузинский «Первый канал».

Как отмечает канал, между Деканоидзе и членом парламентского большинства Гурамом Мачарашвили произошла словесная перепалка. Председатель комитета Анри Оханашвили удалил Деканоидзе из зала из-за нарушения регламента, так как она продолжила говорить после выключения микрофона.

Деканоидзе назвала членов парламентского большинства «русскими». Мачарашвили в ответ заявил, что та променяла грузинское гражданство на должность в Украине. Деканоидзе в 2015-2016 годах возглавляла Национальную полицию этой страны.

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Во время словесной перепалки Деканоидзе ударила Мачарашвили бутылкой, а затем бросила ее в коллегу.

Деканоидзе — представитель блока «Еврооптимисты», куда, по данным с сайта парламента, кроме нее входит один человек — Роман Гоциридзе. Всего в грузинском парламенте 139 депутатов.

По итогам встречи комитет по юридическим вопросам поддержал законопроект во втором чтении. На фоне дискуссии у здания парламента в Тбилиси началась акция сторонников правящей партии в поддержку законопроекта. Параллельно акция против законопроекта прошла в парке Ваке в Тбилиси.

Законопроект об иноагентах рассматривается в Грузии не первый месяц, в прошлом году его уже снимали с рассмотрения на фоне массовых протестов.

Законопроект об иноагентах предусматривает регистрацию некоммерческих юрлиц и СМИ как иноагентов, если доля полученных из-за границы доходов организации составляет более 20%. Если закон будет принят, то организации будут обязаны каждый год заполнять финансовую декларацию. Мониторинг будет вести Минюст Грузии.

Отсутствие регистрации в качестве иноагента или отсутствие заполненной декларации повлечет за собой штраф в размере 25 тыс. лари ($9,398 тыс.).

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить на законопроект вето. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили назвал условием для отказа от документа предложение о вступлении Грузии в Евросоюз.

Теги
Грузия иноагенты законопроект
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