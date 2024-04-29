Посольство прокомментировало ошибочную отправку в Россию тела канадца

Фарах Жаржур (Фото: Faraj Jarjour / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Канадские представители связались с властями Кубы после того, как тело гражданина Канады Фараха Жаржура по ошибке отправили в Россию, стороны работают над разрешением ситуации, сообщили РБК в посольстве Канады в России.

В посольстве отметили, что представители Канады по международным вопросам встретились с послом Кубы в стране Родриго Мальмьеркой Диасом. Кроме того, глава канадского МИДа Мелани Жоли связалась с кубинским коллегой Бруно Родригесом и обсудила с ним ситуацию.

«Мы ценим то, что министр Родригес публично выразил извинения семье и родственникам этого канадского гражданина и согласился возместить семье стоимость услуг по репатриации. Мы приветствуем твердую приверженность кубинского правительства как можно скорее исправить эту крайне прискорбную ситуацию», — сообщили в посольстве.

Кроме того, к урегулированию подключились консульские службы Канады, добавили в дипмиссии. Там заверили, что канадская сторона будет поддерживать тесный контакт с властями Кубы по этому вопросу и продолжит оказывать консульскую поддержку семье погибшего.

О контактах с властями России по этому поводу дипмиссия не сообщала.

Тело 68-летнего канадца Фараха Жаржура, который умер в конце марта во время отпуска на Кубе, должны были направить его родным в канадскую провинцию Квебек, но по ошибке доставили в Россию. Как сообщила в конце апреля его дочь Мириам Жаржур, семья получила груз, но в гробу находилось тело россиянина примерно на 20 лет моложе ее отца.

Правительство Кубы вернуло семье Жаржур средства, переданные ими на транспортировку тела. Жоли заверила, что на Кубе проводят расследование произошедшего.