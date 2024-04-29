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Посольство прокомментировало ошибочную отправку в Россию тела канадца

Посольство Канады прокомментировало ошибочную отправку в Россию тела с Кубы
Фарах Жаржур
Фарах Жаржур (Фото: Faraj Jarjour / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Канадские представители связались с властями Кубы после того, как тело гражданина Канады Фараха Жаржура по ошибке отправили в Россию, стороны работают над разрешением ситуации, сообщили РБК в посольстве Канады в России.

В посольстве отметили, что представители Канады по международным вопросам встретились с послом Кубы в стране Родриго Мальмьеркой Диасом. Кроме того, глава канадского МИДа Мелани Жоли связалась с кубинским коллегой Бруно Родригесом и обсудила с ним ситуацию.

«Мы ценим то, что министр Родригес публично выразил извинения семье и родственникам этого канадского гражданина и согласился возместить семье стоимость услуг по репатриации. Мы приветствуем твердую приверженность кубинского правительства как можно скорее исправить эту крайне прискорбную ситуацию», — сообщили в посольстве.

Тело погибшего на Кубе канадца по ошибке отправили в Россию
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Варадеро, Куба

Кроме того, к урегулированию подключились консульские службы Канады, добавили в дипмиссии. Там заверили, что канадская сторона будет поддерживать тесный контакт с властями Кубы по этому вопросу и продолжит оказывать консульскую поддержку семье погибшего.

О контактах с властями России по этому поводу дипмиссия не сообщала.

Тело 68-летнего канадца Фараха Жаржура, который умер в конце марта во время отпуска на Кубе, должны были направить его родным в канадскую провинцию Квебек, но по ошибке доставили в Россию. Как сообщила в конце апреля его дочь Мириам Жаржур, семья получила груз, но в гробу находилось тело россиянина примерно на 20 лет моложе ее отца.

Правительство Кубы вернуло семье Жаржур средства, переданные ими на транспортировку тела. Жоли заверила, что на Кубе проводят расследование произошедшего.

Теги
Канада Куба новости ошибка
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