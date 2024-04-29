Кишинев призвал к «плану Маршалла» для Украины и Молдавии

Санду призвала для борьбы с «темными силами» выделить Киеву и Кишиневу деньги, аналогично «плану Маршалла», который помог Европе оправиться от войны. Восстановление Украины оценивают в $486 млрд

Фото: Алексей Фурман / Getty Images

Евросоюзу следует разработать аналог «плана Маршалла» для Украины и Молдавии, заявила молдавский президент Майя Санду на ежегодной конференции ЕС по бюджету в Брюсселе.

«Точно так же, как Западной Европе после Второй мировой войны был предложен экономический спасательный круг благодаря американскому «плану Маршалла», Молдова и Украина нуждаются в эквиваленте», — сказала она.

Молдавский лидер указала, что «план Маршалла» был призван «показать истощенному континенту, что капитализм и демократия — лучший путь развития, чем все, что предлагает коммунизм», а его новая версия даст аналогичную надежду Киеву и Кишиневу.

В бюджет Евросоюза необходимо включать траты не только на важные экологические, цифровые и инфраструктурные проекты, продолжила Санду, но и на защиту ценностей, находящихся под угрозой «темных сил».

По ее мнению, прежние цели имеют значение, но важны также инвестиции в «спасение жизней, восстановление мира и защиту свободы в ключевые моменты истории». Она выразила оптимизм, что деньги на это будут выделены, поскольку Европа прежде всегда это делала, «а мы, европейцы, считаем, что распространение зла можно остановить только через увеличение добра».

«План Маршалла» был подписан президентом США Гарри Трумэном в 1948 году, его назвали в честь тогдашнего госсекретаря Джорджа Маршалла. В рамках этого проекта 16 европейским государствам, разрушенным Второй мировой войной, предоставили поддержку на $13,3 млрд — примерно $150 млрд при пересчете на современный курс. Как пояснял Госдепартамент США, власти опасались, что бедность усилит привлекательность коммунизма и фашизма, а без европейского рынка американская экономика пострадает. СССР отказался от «плана Маршалла», такое решение приняли и просоветские правительства Европы. По подсчетам ООН от февраля 2024 года, восстановление Украины обойдется в $486 млрд в ближайшее десятилетие. Годом ранее эта оценка была ниже на $75 млрд — $411 млрд. На жилищные цели потребуется 17% всей суммы, эта строка расходов на первом месте. За ней следуют транспортные, торговые и промышленные сферы, указывали в ООН.

Руководство Еврокомиссии и крупнейшей европейской экономики — Германии — поддерживает разработку специального «плана Маршалла» для Украины. Киев также видит перспективы в этой идее. «Это будет стоить миллиарды. Это будет большая, большая задача, которая, я думаю, лишь незначительно описана в «плане Маршалла». Это больше», — оценивал немецкий канцлер Олаф Шольц.

В Брюсселе как возможный источник средств на восстановление Украины рассматривают и замороженные на Западе российские активы, стоимость которых достигает около $300 млрд.

МИД России предупреждал, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что подобные решения будут иметь «очень-очень долгие, на долгие десятилетия, судебные перспективы».