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Военная операция на Украине ,  
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Командование рассказало об убитом в Германии украинском военном

Убитый в Германии украинский военный оказался десантником
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Christine Uyanik / Reuters
Фото: Christine Uyanik / Reuters

Один из убитых в Германии украинских военных был военнослужащим 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады Десантно-штурмовых войск Украины, сообщило командование этого подразделения на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

В командовании рассказали, что он получил ранения в 2023 году в боях под Белогоровкой, после этого его отправили на лечение и реабилитацию в Германию.

Поселок Белогоровка расположен в Луганской народной республике (ЛНР) в 6 км к западу от Лисичанска. Врио главы этого города Андрей Скорый сообщил о переходе поселка под контроль российских военных в начале февраля 2023 года.

Командование не назвало имени погибшего, объяснив это этическими причинами. Оно выразило соболезнования семье убитого.

Делом об убийстве украинских военных занялась генпрокуратура Мюнхена
Политика
Фото:Christine Uyanik / Reuters

27 апреля на территории торгового центра в городе Мурнау в Баварии нашли двоих мужчин. 36-летний мужчина скончался на месте от полученных травм, а второй пострадавший, которому было 23 года, позже умер в больнице. По сведениям МИД Украины, погибшие были военнослужащими, которые проходили в Германии медицинскую реабилитацию.

По подозрению в убийстве задержали 57-летнего мужчину, который жил неподалеку от места преступления, позднее его арестовали. В баварской полиции заявили, что он является гражданином России. В российском генконсульстве в Бонне, в свою очередь, сообщили, что подтверждения этому пока нет.

Со слов самого мужчины, между ним и погибшими произошла ссора. Собеседник Spiegel в полиции допустил, что причины убийства могли быть личными, а сама ссора не касалась конфликта России и Украины.

К расследованию дела об убийстве подключилась прокуратура Мюнхена. В Германии за убийство предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теги
Германия Украина убийство десантник
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