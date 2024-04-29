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Военная операция на Украине ,  
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Постпред США объяснила приглашение Зеленского на саммит НАТО

Постпред США Смит: Зеленского позовут на саммит НАТО из-за важности темы Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Украинского президента Владимира Зеленского пригласят на июльский саммит НАТО в Вашингтоне, так как тема Украины станет ключевой в его повестке, заявила постпред США при альянсе Джулианн Смит на мероприятии в Вашингтоне.

«Будет возможность приветствовать Зеленского в Вашингтоне, чтобы встать вместе с 32 другими лидерами, сомкнуть с ним руки и сделать так, чтобы Москва поняла одно — союзники по НАТО никуда не уйдут», — сказала она.

При этом дипломат уточнила, что приглашения для Украины вступить в НАТО на саммите не ожидается.

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Следующий саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Он будет приурочен к 75-летию альянса, созданного в 1949 году.

Украина не является членом альянса, однако с июня 2020 года имеет особый статус сотрудничества с НАТО — партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner — EOP). Также стремление в НАТО закреплено в Конституции страны.

Осенью 2022 года Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, однако страны — члены альянса разошлись во мнениях о такой возможности. Согласно уставу НАТО, для принятия новых членов необходимо согласие каждой из 32 стран блока.

Йенс Столтенберг исключил, что все члены альянса договорятся об этом к июлю. Он отмечал, что Киев получит приглашение в НАТО, когда выполнит необходимые условия и союзники поддержат это решение. Блок считает вступление Украины невозможным, пока продолжается военная операция России.

Москва считает потенциальное членство Украины в НАТО угрозой для национальной безопасности. Президент России Владимир Путин называл планы расширения альянса за счет Украины одной из причин начала военной операции.

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Украина Владимир Зеленский НАТО саммит
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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