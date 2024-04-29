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Военная операция на Украине ,  
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В Донбассе задержали спикера думы Нижнего Новгорода

В Донбассе задержали спикера думы Нижнего Новгорода от «Единой России» Лавричева
Сюжет
Военная операция на Украине
Депутата-единоросса, возглавлявшего нижегородскую думу, задержали в зоне военной операции, ему вменяют растрату в особо крупном размере. Он руководил группой, возившей грузы в Донбасс
Олег Лавричев
Олег Лавричев (Фото: nnov.er.ru)

Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев («Единая Россия») задержан в Донбассе. Об этом пишут «Коммерсантъ-Приволжье» и местное издание «Нижний Сейчас» со ссылкой на собственные источники.

По данным источников изданий, его обвиняют в присвоении или растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), что грозит заключением на срок до десяти лет. Один из собеседников «Нижний Сейчас» рассказал, что задержание произошло 28 апреля, а другой сообщил о планах Лавричева принять участие в военной операции.

Экс-министр ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков, который сейчас является первым зампредом правительства ДНР, в разговоре с NN.ru сообщил, что узнал о задержании из СМИ. «Насколько я знаю, его сейчас уже привезли в Нижний. О том, что произошло, не знаю. Насколько я знаю, у него были какие-то проблемы с заводом в Арзамасе», — рассказал он.

РБК обратился в пресс-службы правительства и думы Нижнего Новгорода, регионального отделения партии «Единая Россия» и всероссийской политической партии «Единая Россия».

Четыре дня назад, 25 апреля, Минобороны наградило Лавричева медалью «За помощь и милосердие», а спустя два дня он в своем телеграм-канале написал, что находится в Донецке и встретился с Андреем Чертковым.

Лавричев был связан с Арзамасским приборостроительным заводом им. П.И. Пландина, он возглавлял это предприятие в 2008–2020 годах, а с 2019 по 2022 год был председателем совета директоров завода.

Сейчас он возглавляет движение «Нижегородское ополчение — 2022», которое возит в Донбасс грузы с помощью. Лавричев родился в 1962 году в Николаеве на Украине, после работы в ВЛКСМ он работал в коммерческой сфере. Является председателем объединения работодателей «Арзамасская ассоциация промышленников и предпринимателей «Развитие».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Яна Баширова
Донбасс Нижний Новгород задержание Единая Россия
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