Российский игрок НХЛ получил перелом скулы после попадания шайбы в лицо

Владислава Наместникова госпитализировали во время четвертого матча с «Колорадо» — шайба попала ему в лицо после броска партнера. Тренер «Виннипега» не исключил, что россиянин сыграет в пятой игре серии

Владислав Наместников (Фото: Bruce Fedyck / USA Today Sports / Reuters)

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Владислав Наместников получил перелом левой скуловой кости в результате попадания шайбы в лицо, но может сыграть в следующем матче команды. Об этом заявил главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс, которого цитирует TSN.

Наместников получил травму в ночь на понедельник после броска партнера по команде в четвертой игре серии (1:5) первого раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш».

Пятая встреча пройдет 1 мая (4:30 мск) в Виннипеге.

По словам тренера, Наместников провел ночь в больнице, но уже чувствует себя лучше и в понедельник должен вернуться в Виннипег.

Наместникову 31 год, в этом сезоне он провел 78 матчей в регулярном чемпионате, забросил 11 шайб и сделал 26 передач. В плей-офф на его счету один гол в четырех играх.

Форвард является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в составе сборной России.