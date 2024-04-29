В Британии назвали «самое серьезное» в провале санкций против России

Чем дольше действуют санкции, тем больше появляется лазеек для их обхода, и нынешние меры против России не работают должным образом, заявили в Лондоне. О провале антироссийских санкций говорят и в Москве

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Международные санкции против России не работают в соответствии с заявленными целями по созданию реальных проблем для российской экономики, МВФ прогнозирует ей позицию одной из сильнейших экономик по итогам года. Об этом в интервью Financial Times заявила глава специального комитета британского Казначейства Харриет Болдуин.

«Самым серьезным является то, что эти деньги поступают в их оборонный бюджет <...>, будут использоваться для ударов по украинцам», — добавила депутат.

Болдуин напомнила, что первым санкциям против России, введенным в начале 2022 года за начало военной операции, уже более двух лет — и чем дольше действуют рестрикции, «тем больше способов люди находят, чтобы их обойти, и совершенно очевидно, что структура торговли меняется именно для этого». Она призвала принять более строгие меры для соблюдения ограничений.

Как отмечали источники FT, одна из главных санкций, введенных Западом против России, — ограничение нефтяного экспорта — свободно нарушается, прежде всего благодаря созданию «теневого флота» нефтетанкеров. Кремль признавал усилия по обходу санкций и отмечал, что российская сторона научилась противостоять ограничениям. «Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.

Власти США вместе с тем утверждают, что санкции против России работают. Ограничения призваны сократить российские доходы от нефтегазового экспорта как можно скорее, но чтобы это не вызвало дестабилизацию мирового энергетического рынка, объяснил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт. В качестве примера работающих мер он привел ограничения против проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» и указал на недовольство, «проявившееся в Москве в ответ на эти санкционные действия».