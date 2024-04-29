Россиянин вошел в финальную тройку кандидатов на приз лучшему вратарю НХЛ
Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский попал в итоговую тройку претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Об этом сообщается на сайте лиги.
Бобровский ранее получал этот приз в 2013 и 2017 годах, играя за «Коламбус Блю Джекетс».
На награду, обладателя которой определят генеральные менеджеры клубов, также претендуют Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс») и Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»).
В марте пресс-служба НХЛ называла фаворитом Хеллебайка.
У Бобровского в этом сезоне 91,5% отраженных бросков в 58 матчах, из которых шесть он провел на ноль.
Россияне неизменно попадают в шорт-лист претендентов с 2017 года. Ранее награду также получали Андрей Василевский (2019) и Игорь Шестеркин (2022).