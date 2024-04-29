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Россиянин вошел в финальную тройку кандидатов на приз лучшему вратарю НХЛ

Бобровский вошел в финальную тройку кандидатов на приз лучшему вратарю НХЛ
На награду, помимо Сергея Бобровского из «Флориды», также претендуют Коннор Хеллебайк («Виннипег») и Тэтчер Демко («Ванкувер»). Россияне с 2017 года неизменно попадают в шорт-лист премии
Сергей Бобровский
Сергей Бобровский (Фото: Sam Navarro / USA Today Sports / Reuters)

Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский попал в итоговую тройку претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Об этом сообщается на сайте лиги.

Бобровский ранее получал этот приз в 2013 и 2017 годах, играя за «Коламбус Блю Джекетс».

На награду, обладателя которой определят генеральные менеджеры клубов, также претендуют Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс») и Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»).

В марте пресс-служба НХЛ называла фаворитом Хеллебайка.

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Сергей Бобровский

У Бобровского в этом сезоне 91,5% отраженных бросков в 58 матчах, из которых шесть он провел на ноль.

Россияне неизменно попадают в шорт-лист претендентов с 2017 года. Ранее награду также получали Андрей Василевский (2019) и Игорь Шестеркин (2022).

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Сергей Бобровский Флорида Пантерз
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