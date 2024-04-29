 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Волейболистки «Динамо — Ак Барс» в седьмой раз выиграли чемпионат России

Волейболистки «Динамо — Ак Барс» в седьмой раз выиграли чемпионат России
Казанские волейболистки под руководством Зорана Терзича впервые с 2020 года победили в чемпионате, обыграв в финале «Локомотив». Бронзу завоевала «Ленинградка», победившая в пяти матчах московское «Динамо»
Фото: Официальный сайт ЖВК «‎Динамо — Ак Барс» (dinamo-kazan.com)
Фото: Официальный сайт ЖВК «‎Динамо — Ак Барс» (dinamo-kazan.com)

Казанский клуб «Динамо — Ак Барс» победил калининградский «Локомотив» в финальной серии женского чемпионата России по волейболу.

Пятая игра серии до трех побед прошла в Казани и завершилась со счетом 3:0 (25:22, 25:16, 25:18).

Казанские волейболистки выиграли чемпионат в седьмой раз в своей истории. Ранее они побеждали на турнире в 2011–2015 и 2020 годах.

В этом сезоне казанскую команду тренировал серб Зоран Терзич, который в 2018-м привел к титулу московское «Динамо», а с 2022-го возглавляет женскую сборную России.

Чемпионка мира по волейболу Кошелева объявила о завершении карьеры
Спорт
Татьяна Кошелева

В серии за бронзу чемпионки прошлого сезона из московского «Динамо» проиграли в пяти матчах «Ленинградке».

В мужском чемпионате России в финале играют «Зенит-Казань» и московское «Динамо» (казанцы ведут со счетом 2–0), бронзу в серии с новоуренгойским «Факелом» выиграло «Белогорье» (3–0).

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
волейбол
Материалы по теме
Погибшая российская волейболистка перед смертью рассталась с парнем
Спорт
Волейболистка-пляжница молодежной сборной России умерла в 21 год
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Российский игрок НХЛ получил перелом скулы после попадания шайбы в лицо Спорт, 22:05
Клуб Карпина пропустил курьезный гол, но вырвал победу у «Оренбурга» Спорт, 21:44
Клуб Карпина пропустил курьезный гол, но вырвал победу у «Оренбурга» Спорт, 21:44
Командование рассказало об убитом в Германии украинском военном Политика, 21:41
Посольство прокомментировало ошибочную отправку в Россию тела канадца Политика, 21:16
Надаль встретился с перенесшей операцию российской теннисисткой Спорт, 21:14
В Британии назвали «самое серьезное» в провале санкций против России Политика, 21:06
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
США временно разрешили расчеты с российскими банками по энергетике Финансы, 21:02
В Грузии депутат ударила другого бутылкой из-за закона об иноагентах Политика, 20:59
Кишинев призвал к «плану Маршалла» для Украины и Молдавии Политика, 20:45
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:43
Волейболистки «Динамо — Ак Барс» в седьмой раз выиграли чемпионат России Спорт, 20:36
Депардье отпустили после допроса по делу о сексуальном насилии Общество, 20:17
Полиция Молдавии вновь предупредила о штрафах за георгиевскую ленту 9 мая Политика, 20:11