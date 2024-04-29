Волейболистки «Динамо — Ак Барс» в седьмой раз выиграли чемпионат России

Волейболистки «Динамо — Ак Барс» в седьмой раз выиграли чемпионат России

Казанские волейболистки под руководством Зорана Терзича впервые с 2020 года победили в чемпионате, обыграв в финале «Локомотив». Бронзу завоевала «Ленинградка», победившая в пяти матчах московское «Динамо»

Фото: Официальный сайт ЖВК «‎Динамо — Ак Барс» (dinamo-kazan.com)

Казанский клуб «Динамо — Ак Барс» победил калининградский «Локомотив» в финальной серии женского чемпионата России по волейболу.

Пятая игра серии до трех побед прошла в Казани и завершилась со счетом 3:0 (25:22, 25:16, 25:18).

Казанские волейболистки выиграли чемпионат в седьмой раз в своей истории. Ранее они побеждали на турнире в 2011–2015 и 2020 годах.

В этом сезоне казанскую команду тренировал серб Зоран Терзич, который в 2018-м привел к титулу московское «Динамо», а с 2022-го возглавляет женскую сборную России.

В серии за бронзу чемпионки прошлого сезона из московского «Динамо» проиграли в пяти матчах «Ленинградке».

В мужском чемпионате России в финале играют «Зенит-Казань» и московское «Динамо» (казанцы ведут со счетом 2–0), бронзу в серии с новоуренгойским «Факелом» выиграло «Белогорье» (3–0).