Вексельберг и его группа риска

Чего может лишиться в США владелец «Реновы»

Виктор Вексельберг и его «Ренова» оказались самыми неожиданными мишенями последних санкций США. РБК разбирался, что у Вексельберга есть в Соединенных Штатах и какой урон могут нанести санкции его интересам на Западе

Виктор Вексельберг (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Свой среди чужих

Главной неожиданностью новых санкций США против России, объявленных 6 апреля, стало включение в них владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга — возможно, самого лояльного к американскому истеблишменту российского «олигарха» с обширными связями и интересами на Западе. В 2005 году американский суд называл Вексельберга «постоянным резидентом Соединенных Штатов». А в прошлом году именно Вексельберг рассказывал Владимиру Путину на Петербургском экономическом форуме о том, как проходит бизнес-диалог Россия — США, и от лица американского и российского бизнеса выражал надежду на развитие экономических отношений.

Но когда имя VEKSELBERG, Viktor Feliksovich появилось в санкционном списке SDN, для него все поменялось в одно мгновение: въезд в США закрылся (бизнесмен был там частым гостем), активы в Америке подлежат заморозке, швейцарские компании перестали выплачивать ему дивиденды, и даже российские контрагенты начали отказываться от сделок.

«Для всех санкции против Вексельберга стали сюрпризом. Они не имеют никакого смысла. В целом у Вексельберга хорошая репутация во всех отношениях, и он не воспринимается как особенно близкий к Путину», — сказал РБК шведский экономист, эксперт вашингтонского Atlantic Council Андерс Ослунд. По словам Ослунда, он лично знаком с Вексельбергом и «высоко ценит» его.

Вексельберг до сих пор публично не прокомментировал санкции против него, а в прессу попали в основном только новости о невзгодах «Реновы» в Швейцарии, где Вексельберг причисляется к резидентам и местным миллиардерам. Про активы бизнесмена в США ничего не слышно. Между тем в США у «Реновы» до санкций был инвестфонд Columbus Nova, по крайней мере до 2015 года управлявший активами на $15 млрд (сейчас объем активов на сайте фонда не раскрывается, а на сайте «Реновы» говорилось про $2 млрд, но он уже две недели не работает). Вексельберг тесно связан с США не только бизнес-интересами, но и культурными, образовательными и научными проектами, а также родственными узами и семейными активами.

Американские кузены

Олигарха не застраховали от санкций ни близкие родственники в США, ни связи со знаковыми представителями политических, деловых и гуманитарных кругов США и Европы. В Америке у Вексельберга есть два двоюродных брата — Эндрю и Джонатан Интратеры. Эндрю, гражданин США, возглавляет Columbus Nova и в разное время был директором различных компаний группы «Ренова» (например, «Акадо» и «Комплексные энергетические системы»). Джонатан является управляющим директором инвесткомпании Ladenburg Thalmann и с «Реновой» официально не связан. Факт их родства с Вексельбергом раскрывался единственный раз в материалах Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) 2007 года. Братья Интратер не ответили на запросы РБК, направленные им по электронной почте.

Хотя американские санкции против россиян не распространяются на родственников и санкциям не могут быть подвергнуты граждане США, у Интратеров могут возникнуть серьезные проблемы. «Двоюродным братьям Вексельберга нельзя иметь с ним никаких дел (dealings), поскольку санкционные запреты распространяются на всех граждан США независимо от степени родства с подсанкционными лицами. Ответственность — штраф до $250 тыс. за каждое санкционное нарушение в гражданском деле, до $1 млн и до 20 лет тюрьмы в уголовном деле», — объясняет партнер Dentons Артем Жаворонков. Американцам запрещается предоставлять какие-либо услуги лицу из санкционного списка и получать какие-либо услуги от такого лица, хотя, «конечно, Вексельберг может по-прежнему, например, позвонить кому-нибудь из Интратеров и поинтересоваться о погоде на ближайшие выходные», уточняет глава французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин.

Из-за родства с Вексельбергом контрагенты Интратеров должны будут тщательней относиться к сделкам с ними; не исключено, что кто-то из контрагентов будет и вовсе воздерживаться от сделок с братьями на всякий случай, говорит Жаворонков. Велика вероятность, что любые значимые транзакции (significant transactions, понятие из закона о санкциях CAATSA. — РБК) с Интратерами будут расцениваться их контрагентами как косвенно содействующие интересам Вексельберга — такие сделки могут обернуться вторичными санкциями для компаний и граждан за пределами США (foreign persons), добавляет Волошин.

В портфеле Columbus Nova есть инвестиции в разработчика платформы виртуализации приложений Frame, сайт Gawker, специализирующийся на слухах и новостях Нью-Йорка, онлайновую торговую площадку Fiverr.com, музыкальный сервис Rhapsody, музыкальный лейбл 300 Entertainment, разработчика видеоигр Daybreak (бывшая Sony Online Entertainment), который известен массовыми многопользовательскими играми.

На сайте Columbus Nova говорится, что Эндрю Интратер с 2000 года является исполнительным директором Columbus Nova — «инвестиционной структуры в США для группы «Ренова». Однако на сайте аффилированной инвесткомпании Columbus Nova MB упоминание «Реновы» недавно убрано из справки об Интратере (оно осталось в кэше Google). РБК направил запрос в Columbus Nova MB.

Есть у Эндрю и собственный актив в России — 35% в ООО «КН Медиа Партнерс» (КНМП), следует из ЕГРЮЛ. КНМП, которое не входит в группу «Ренова», является одним из трех совладельцев ООО «МТВ Нетворкс Восток», головной российской структуры американской медиагруппы Viacom. «МТВ Нетворкс Восток» через подконтрольные ей структуры владеет лицензиями Роскомнадзора на вещание в России 17 каналов, включая Paramount Comedy, Nickelodeon и MTV.

50 или не 50

«Ренова» является непубличной группой компаний, а цепочки их владения исторически уходят в офшоры вроде Багамских островов — непрозрачная структура. Сам Вексельберг является конечным бенефициаром траста на Каймановых островах Columbus Trust, который прямо или опосредованно владеет компаниями «Реновы». Доля «Реновы» в американской Columbus Nova нигде не раскрывалась, а потому невозможно сказать, заморожены ли ее активы в Соединенных Штатах или нет. Если «Ренове» принадлежит 50% и более, Columbus Nova должна быть заблокирована.

Но сайты ее компаний — Columbus Nova MB и Columbus Nova Technology Partners — работают и на них нет никаких сообщений о санкциях против «Реновы». Если «Ренове» принадлежит менее 50% американской компании, то последняя сама по себе не блокируется и может продолжать работать, следует из ответов Минфина США от 6 апреля на часто задаваемые вопросы о санкциях, но «любые платежи, дивиденды или распределение прибыли в пользу заблокированного лица [«Ренова»] будут запрещены, а если такие платежи требуются, они должны быть переведены на заблокированный счет в США». Именно так поступала CTC Media Inc. (штат Делавэр), когда с 2014 года перечисляла дивиденды, причитающиеся кипрской Telcrest (на тот момент подконтрольной Юрию Ковальчуку из санкционного списка), на счета для заблокированных средств, писал РБК.

Columbus Nova — это бренд, под которым себя позиционирует семейство американских компаний, которыми управляет Эндрю Интратер. А компания, которая на самом деле владеет этими бизнесами, называется Renova US Management LLC. и зарегистрирована в Делавэре (внутриамериканском «офшоре», разрешающем анонимность владельцев), следует из материалов SEC от 2013 года и реестра корпораций Делавэра. Когда Эндрю Интратер в 2017 году делал политические пожертвования, он указывал своим работодателем именно Renova US Management. Эта компания могла пр​​ямо или косвенно принадлежать багамской Renova US Holdings Ltd., которая есть в базе Offshore Leaks и директором которой на сайте «Реновы» ранее указывался Эндрю Интратер. В теории изменение доли владения Columbus Nova могло произойти на уровне, например, багамской компании, что позволило бы вывести Columbus Nova из-под санкций — аналогично тому, как «Ренова» на прошлой неделе сократила долю в швейцарской Sulzer ниже 50%.

Чтобы компания, которой владеет SDN, не попадала под санкции автоматом, SDN должен уменьшать в ней долю ниже 50%, передавая акции независимому лицу, — долю нельзя передавать ни бизнес-партнеру, ни, например, другу, говорит партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Если Минфин США узнает, что условие о доле ниже 50% выполнено формально, но в реальности компанию продолжает контролировать SDN, эта компания, скорее всего, будет по отдельности внесена в санкционный список, говорит Панич.

В Columbus Nova не ответили на запрос РБК, представитель группы «Ренова» отказался от комментариев. Не ответил на запрос РБК и американский Минфин.

В компании президентов США

Вексельберг традиционно был связан с представителями западных элит — через советы директоров компаний «Реновы», благотворительные фонды «Реновы», фонд «Сколково» и попечительские советы Массачусетского технологического института и Еврейского центра и музея толерантности. Так, в распущенный 9 апреля из-за санкций совет директоров швейцарской холдинговой компании Renova Management AG помимо Вексельберга входили бывший председатель Ferrari и Fiat Лука ди Монтедземоло, экс-глава Deutsche Bank Йозеф Аккерман, председатель правления Bain (входит в «большую тройку» консалтинговых компаний мира) Орит Гадиш, а также глава ЦРУ США в 1995–1996 годах Джон Дейч.

«Я знаю Вексельберга более 15 лет. Он очень хороший бизнесмен и мой друг», — говорил ди Монтедземоло в интервью швейцарской газете Blick в 2017 году.

В США Вексельберга знали на самом высоком политическом уровне. Миллиардер встречался с тремя американскими президентами в рамках дискуссий о расширении американо-российских экономических связей, рассказывал Washington Post директор по стратегическим коммуникациям «Реновы» Андрей Шторх. В январе 2017 года по приглашению своего бизнес-партнера Вексельберг посетил инаугурацию Дональда Трампа, а в январе 2015-го он, как председатель попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности, принимал в Москве на гала-ужине в ​ресторане «Метрополь» Иванку Трамп и Джареда Кушнера, писал ABC News.

Сам Вексельберг и рядовые сотрудники Columbus Nova поддерживали Демократическую партию США: с 2002 по 2017 год они перечислили демократам $15,4 тыс., показывают данные Федеральной избирательной комиссии США (FEC), собранные РБК. Из них символические $2 тыс. в 2002 году внес лично Виктор Вексельберг — в адрес избирательного комитета сенатора-демократа Чака Шумера Friends of Schumer, следует из данных FEC. По американскому законодательству о финансировании избирательных кампаний такие взносы могут делать только граждане США или обладатели вида на жительство.

В 2006 году представитель «Реновы» говорил газете «Коммерсантъ», что у Вексельберга нет ни гражданства США, ни вида на жительство в этой стране. По данным управляющего директора юрфирмы Marks & Sokolov Брюса Маркса, который представлял интересы канадской Norex Petroleum в ее иске против Вексельберга и Леонарда Блаватника в США (материалы дела доступны здесь), у Вексельберга был вид на жительство в США, но «в середине 2000-х он отказался от американской грин-карты». «К сожалению для Вексельберга, в результате этого решения его статус в США изменился на иностранца (alien), и поэтому стало возможным на него наложить санкции, что и было сделано», — сказал Маркс РБК.

В 2016 году в интервью «Ведомостям» Вексельберг заявил, что у него лишь одно гражданство — российское, а также имеется разрешение на работу в Швейцарии.

Двоюродный брат Вексельберга, Эндрю Интратер, в 2017 году внес в избирательный фонд Дональда Трампа и Национальный комитет Республиканской партии $64,6 тыс. (данные FEC) плюс $250 тыс. — в инаугурационный комитет Трампа, писал ABC News, что вызвало у журналистов подозрения в причастности к «потокам русско-американских денег в политические фонды Трампа».

Хотя Вексельберг отказался в свое время от резидентства США, он все равно часто там бывал в последние годы. По данным сайта private-jet-fan.com, Вексельбергу принадлежит самолет Airbus с номером P4-MIS, и этот самолет за последние два года был в США 14 раз, в том числе дважды в 2018 году, следует из данных, предоставленных РБК сервисом Flightradar. Это неудивительно, ведь его семья владеет там бизнесом и недвижимостью, а дети — Ирина и Александр — выпускники Йельского университета и могут являться американскими гражданами.



Активы по всему миру «Ренове» принадлежит широкий спектр активов и за пределами США, в том числе в ЕС (Великобритания, Италия, Латвия, Чехия, Кипр), Швейцарии и ЮАР (см. инфографику). Все компании, в которых «Ренове» все еще принадлежит более 50%, подлежат отключению от финансовой системы США, а их активы в США — блокировке. У «Реновы» есть медицинско-технологическое СП «Стентекс» с ирландской компанией Medtronic. «Компания Medtronic осведомлена о санкциях, которые правительство США наложило на различные российские компании, — сказал РБК представитель Medtronic Джо Хенли. — В настоящее время мы оцениваем последствия этих санкций для нашего бизнеса». Швейцарская «дочка» «Реновы» — энергетическая компания Avelar Energy — не ответила на запрос РБК. Британский провайдер услуг по телематическому страхованию Octo Telematics (100-процентная «дочка» «Реновы») отказался от комментариев.

«Мягкая сила»

Санкции несут угрозу не только компаниям Вексельберга, но и его проектам, продвигающим российскую культуру и искусство в США. Например, Renova Fort Ross Foundation — американский фонд, который занимается восстановлением и сохранением Форт-Росса, укрепленного поселения на реке Рашен-Ривер (Калифорния), одного из «русских» мест на территории Северной Америки. Создание фонда было одобрено (.pdf) по итогам прошедшей в 2010 году встречи Вексельберга, президента Дмитрия Медведева и губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Вексельберг выделил на эти цели $1 млн, по данным американского НКО «Институт за ответственность правительства» (.pdf). Renova Fort Ross Foundation, зарегистрированная в Делавэре, не ответила на запрос РБК.

Проект «Реновы» по сохранению Форт-Росса поддерживают семейный фонд Леонарда Блаватника (давнего партнера Вексельберга) Blavatnik Family Foundation, Министерство культуры России, Массачусетский технологический институт (MIT), корпорации Cisco Systems, Pepsi Cola, Visa, миллиардер Стивен Шварцман (глава инвесткомпании Blackstone), член совета директоров Конгресса русских американцев Майкл Данич и др.

Виктор Вексельберг, губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, президент России Дмитрий Медведев, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на церемонии подписания меморандума о поддержке Форт-Росса. Сан-Франциско, 2010 год (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Миллиардер Блаватник, как гражданин США, теперь тоже обязан прекратить деловые отношения с Вексельбергом. Блаватник — партнер Вексельберга по SUAL Partners, владеющей 26,5% акций UC Rusal, хотя полная структура акционеров SUAL никогда не раскрывалась. Из раскрытий Rusal на Гонконгской бирже известно только, что «Ренова» контролирует SUAL Partners через 35,8%. Пресс-служба холдинга Access Industries, подконтрольного Блаватнику, не ответила РБК.

Вексельберг входил в попечительский совет Американского фонда Мариинского театра (Mariinsky Foundation of America Inc.), который организует гастроли в США артистов оперы и балета и музыкантов, в том числе из Мариинского театра. Информация о том, что Вексельберг является попечителем фонда, раскрывалась в материале Mariinsky Foundation of America от 2015 года (.pdf). Mariinsky Foundation of America не ответил на запрос РБК. Кроме того, в июне 2015 года Вексельберг был избран на пятилетний срок в попечительский совет Массачусетского технологического института, но сейчас на странице MIT с действующими попечителями информация о нем отсутствует. В МIT тоже не ответили на запрос РБК.

Некоммерческий характер проектов тут не имеет значения — любые перечисления от SDN в адрес культурных проектов или наоборот подлежат заморозке, указывает Панич.

Семейные активы

О том, что у Вексельберга есть квартира в Нью-Йорке, на Манхэттене, в 2014 году сообщалось в материалах Верховного суда штата Нью-Йорк, писал РБК (речь шла об иске бизнесмена, экс-сенатора Леонида Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу). На самом деле эта квартира в жилом комплексе Park Millennium постройки 1994 года находится в собственности Марины Добрыниной, жены Вексельберга, которая возглавляет российский благотворительный фонд «Добрый век». Про то, что Добрынина — супруга Вексельберга, писали, например, Forbes и «Собеседник». Добрынина приобрела нью-йоркские апартаменты в 2002 году у Access Industries Блаватника, следует из городского реестра недвижимости Нью-Йорка (выписка есть у РБК). В 2016 году собственник выплатил налог на эту недвижимость в размере $34,6 тыс., а в 2017 году — $36,1 тыс., следует из выписки департамента финансов Нью-Йорка (есть у РБК). Онлайн-агрегатор недвижимости Zillow оценивает эту квартиру в $9,57 млн.

На Марину Добрынину записана и другая недвижимость в США — дом Вексельбергов в городе Уэстон, штат Коннектикут, выяснил РБК. О том, что Вексельберг владеет особняком в Уэстоне, сообщали Gawker и New York Magazine. Добрынина, как следует из выписки из реестра недвижимости Уэстона (есть у РБК), купила этот дом в 2001 году за $5 млн, причем в 2002 году собственником дома была указана VEKSELBERG MARINA (затем фамилия была заменена на DOBRYNINA). Текущая рыночная стоимость этой собственности оценивается в $4,15 млн (включая земельный участок), следует из выписки. В 2017 году Добрынина уплатила налог на эту недвижимость в размере $84 тыс.

Связаться с Мариной Добрыниной через ее фонд «Добрый век» РБК не удалось — там перенаправили в «Ренову», представитель которой не комментирует семейные вопросы.

Если брак зарегистрирован в России, то в отношении супругов действует режим общей совместной собственности (если иное не указано в соглашении о разделе имущества) и по умолчанию каждому из супругов принадлежит 50% общей совместной собственности, отмечает Жаворонков из Dentons. Если супруга, например, захочет продать недвижимость в Нью-Йорке, то полученные за продажу деньги будут общей совместной собственностью супругов и на них будут распространяться санкционные ограничения, утверждает юрист.

Сын Вексельберга Александр, по данным российского Forbes, является гражданином США по рождению. В 2014 году человек по имени Александр Вексельберг через компанию Avoric Denver Real Estate приобрел за $5 млн здание под автосалон Ferrari в Денвере, говорилось в выпуске Colorado Real Estate Journal того года (.pdf). Денверский журналист Бад Уэллс в 2015 году писал, что познакомился с новым владельцем автодилера Ferrari, Bentley, Lotus of Denver «Алексом» Вексельбергом, чей отец является богатейшим человеком в России. Вексельберг-младший также купил автосалон Ferrari в Филадельфии, утверждал Уэллс (РБК направил журналисту вопросы, он не ответил). Компания Avoric Real Estate LLC владеет недвижимостью в Денвере и Филадельфии, «использующейся для продажи люксовых автомобилей», и в 2015 году получила помощь в докапитализации от Columbus Nova MB, сообщала последняя. На сайтах автосалонов (денверский и филадельфийский) их владелец назван только по имени (Aleks) и представлен как «молодой бизнесмен-визионер».

Александр (Алекс) Вексельберг (слева) вместе с Родом Бушером (справа), дилером авторынка в Колорадо, в своем автосалоне Bentley of Denver. Денвер, 2015 год (Фото: budwells.com)

Наконец, Ирина Вексельберг, окончившая Йель в 2005 году и работавшая в структурах «Реновы», возможно, тоже является гражданкой США. Как следует из базы данных ConnVoters («Избиратели Коннектикута»), ее тезка Irina Vekselberg, проживавшая по адресу Марины Добрыниной в Уэстоне, в 2008 году была зарегистрирована для голосования на выборах (по закону Коннектикута правом голоса обладают только граждане США — жители этого штата). База ConnVoters не является официальной, но ее создатель получил избирательные списки от администрации штата по закону о свободе информации (FOIA). В Коннектикуте списки избирателей считаются публичной информацией.

Экономические риски для родственников Вексельберга создает ст. 228 закона CAATSA, которая угрожает вторичными санкциями иностранным (неамериканским) лицам за содействие «значимым транзакциям» в интересах супругов, братьев/сестер и детей лица под санкциями. Поэтому если супруга захочет продать недвижимость иностранному лицу, покупатель может отказаться, опасаясь вторичных санкций, указывает Волошин из Aperio.

Оставляет вопросы трактовка понятия «значимая транзакция» (Минфин США не предоставил четких критериев). «Предположим, жена Вексельберга решит продать недвижимость за $2 млн. Значимая это транзакция или нет? Относительно чего значимая?» — рассуждает Волошин.

Даже если сын Вексельберга является гражданином США (соответственно, на него не распространяются никакие санкции), его американский бизнес все равно может почувствовать последствия от включения отца в санкционный список, говорит РБК эксперт Atlantic Council Брайан О'Тул. Ст. 228 закона CAATSA подразумевает, что неамериканские компании и граждане должны быть осторожны при сделках с детьми россиян, внесенных в список SDN. Например, компания Вексельберга-младшего в Филадельфии называет себя авторизованным дилером и импортером автомобилей Ferrari. В теории итальянский производитель может прекратить такие отношения. РБК отправил запросы в Ferrari SpA и автосалоны, предположительно принадлежащие сыну Вексельберга.

Санкции — «огромный удар» по Вексельбергу, учитывая его значительное международное присутствие, отмечал Ослунд из Atlantic Council. Вексельберг на этой неделе жаловался премьеру Дмитрию Медведеву на последствия санкций — в частности, рассказывал о заморозке счетов, риске остановки предприятий «Реновы» в Европе, резком росте стоимости заимствований и маржин-коллах (необходимости довносить гарантийное обеспечение) по привлеченным кредитам, сообщал The Bell. Трудности испытывают даже российские бизнесы «Реновы»: например, группа «Акадо» закупает оборудование американских производителей Cisco и Juniper (теперь его придется заменять), использует софт Cisco для предоставления услуги цифрового ТВ, говорит РБК источник, близкий к «Акадо». Долговременные эффекты для «Реновы» просчитать трудно, поскольку структура собственности и активов группы до конца неизвестна. Но именно это обстоятельство сейчас может только навредить, потому что «использование сложных цепочек с запутанным бенефициарным владением и офшорными юрисдикциями — это всегда red flags для банков», говорит Волошин. Для многих контрагентов «логичной реакцией будет отойти в сторону и не играть с огнем».