 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

США подготовили контракты на оружие для Украины на $6 млрд

Politico: США подготовили новые контракты на оружие для Украины на $6 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
США могут 26 апреля объявить о новом пакете помощи Украине, в рамках которого власти заключат контракты на $6 млрд с оборонными предприятиями, пишет Politico, отмечая, что это оборудование Киев, вероятно, получит не скоро

США готовы подписать контракты на закупки оружия и военного оборудования для Украины на $6 млрд и могут объявить о новом пакете помощи на $61 млрд в пятницу, 26 апреля, сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников. Эту информацию Reuters подтвердил также американский чиновник.

Эти контракты заключаются в рамках пакета помощи, указ о котором президент США Джо Байден подписал 24 апреля. Как рассказал Politico один из чиновников и третий источник, знакомый с планированием, в него войдут зенитные ракетные комплексы Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса «воздух-воздух», которые будут установлены на истребителях.

Издание отмечает, что это оборудование, вероятно, не поступит на Украину в течение нескольких лет, поскольку средства на него выделили в рамках программы «Инициатива содействия безопасности Украины» (Ukraine Security Assistance Initiative), по которой руководство США заключает долгосрочные контракты с оборонными предприятиями на создание нового снаряжения для Киева, а не на закупку из текущих запасов.

Белый дом не исключил «тактические успехи» России, несмотря на помощь ВСУ
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Конгресс США около полугода не мог согласовать пакет помощи Украине почти на $61 млрд, в апреле удалось достичь одобрения инициативы. В Киеве и Вашингтоне до этого говорили о возможной критической ситуации для украинской стороны без помощи США.

После принятия закона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы» Украины и у нее «будет шанс на победу». При этом советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан 24 апреля сказал, что в ближайшие недели Россия может добиться «дополнительных тактических успехов».

Москва осуждает военной помощи Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после подписания Байденом указа о выделении средств на помощь Киеву заявил, что новые поставки оружия Украине не изменят динамику в зоне боевых действий, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
контракт военная помощь США
Материалы по теме
Байден подписал закон о новом пакете военной помощи Украине
Политика
Politico узнала о сомнениях в США в победе Украины даже после их помощи
Политика
В офисе Зеленского заявили, что помощь США была нужна Киеву «еще вчера»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 25 апр, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 25 апр, 16:51
Самарскому вице-губернатору вручили повестку и пригрозили уголовным делом Политика, 03:52
Застреливших семерых человек военных передали военной полиции Политика, 03:51
Подрядчик ответил Гергиеву о дрожи в здании Мариинки из-за стройки метро Общество, 03:38
«Крабового короля» Кана приговорили в 17 годам за организацию убийства Бизнес, 03:26
Хуситы заявили об ударе по израильскому судну в Аденском заливе Политика, 03:09
США выведут часть воинского контингента из Чада Политика, 02:32
США подготовили контракты на оружие для Украины на $6 млрд Политика, 02:28
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
«Большей бестолковщины в сезоне не видел». Что говорят о дерби «Спартака» Спорт, 02:10
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 02:09
По делу замглавы Минобороны Иванова провели обыски по нескольким адресам Политика, 01:45
Шохин назвал темы закрытой встречи Путина с бизнесом в рамках съезда РСПП Бизнес, 01:36
Число фигурантов по делу о хищении ₽2,8 млрд в Дагестане достигло 31 Политика, 01:17
МАГАТЭ назвало непредсказуемой ситуацию на Запорожской АЭС Политика, 01:16
Рубен Варданян прекратил голодовку в СИЗО после уговоров семьи Политика, 00:56