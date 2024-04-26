США подготовили контракты на оружие для Украины на $6 млрд

США могут 26 апреля объявить о новом пакете помощи Украине, в рамках которого власти заключат контракты на $6 млрд с оборонными предприятиями, пишет Politico, отмечая, что это оборудование Киев, вероятно, получит не скоро

США готовы подписать контракты на закупки оружия и военного оборудования для Украины на $6 млрд и могут объявить о новом пакете помощи на $61 млрд в пятницу, 26 апреля, сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников. Эту информацию Reuters подтвердил также американский чиновник.

Эти контракты заключаются в рамках пакета помощи, указ о котором президент США Джо Байден подписал 24 апреля. Как рассказал Politico один из чиновников и третий источник, знакомый с планированием, в него войдут зенитные ракетные комплексы Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса «воздух-воздух», которые будут установлены на истребителях.

Издание отмечает, что это оборудование, вероятно, не поступит на Украину в течение нескольких лет, поскольку средства на него выделили в рамках программы «Инициатива содействия безопасности Украины» (Ukraine Security Assistance Initiative), по которой руководство США заключает долгосрочные контракты с оборонными предприятиями на создание нового снаряжения для Киева, а не на закупку из текущих запасов.

Конгресс США около полугода не мог согласовать пакет помощи Украине почти на $61 млрд, в апреле удалось достичь одобрения инициативы. В Киеве и Вашингтоне до этого говорили о возможной критической ситуации для украинской стороны без помощи США.

После принятия закона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы» Украины и у нее «будет шанс на победу». При этом советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан 24 апреля сказал, что в ближайшие недели Россия может добиться «дополнительных тактических успехов».

Москва осуждает военной помощи Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после подписания Байденом указа о выделении средств на помощь Киеву заявил, что новые поставки оружия Украине не изменят динамику в зоне боевых действий, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная.