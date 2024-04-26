Пентагон исключил отправку военных советников США к фронту на Украине

Американские военные советники не будут участвовать в боевых действиях на Украине, их присутствие около линии фронта также не планируется, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, трансляция шла на странице ведомства в X.

Он подчеркнул, что администрация США еще изучает вопрос об отправке на Украину дополнительных советников. О том, что Вашингтон рассматривает такую возможность, Райдер сообщил 21 апреля.

«Но если такое решение будет принято, то есть несколько ключевых моментов. Во-первых, это будет небольшое число [советников]. Во-вторых, эти люди будут работать в посольстве <...>, и на них будут распространяться те же ограничения на поездки, что и на всех сотрудников посольства», — сказал он.

Райдер отметил, что «Соединенные Штаты не намерены вести боевые действия на территории Украины, и эти силы близко не будут у линии фронта».

Небольшое число военных советников США, которое уже находится на Украине, работают в посольстве страны в Киеве, рассказал пресс-секретарь Пентагона. «Это небольшое число советников предоставляет информацию и консультирует по таким вопросам, как логистика оказываемой поддержки, надзор за вооружениями, <...> — все то, о чем мы говорили в прошлом», — пояснил он.

В том, что американские военнослужащие «работают из посольств по всему миру», Райдер не увидел ничего «необычного». Американская сторона понимает опасность отправки военных на Украину, ответил Райдер на вопрос об опасениях относительно эскалации в случае гибели американского военного советника.

Источники газеты Politico ранее сообщили, что дополнительные советники нужны для поддержки логистики и надзора за оружием, которое США поставляют на Украину. Один из собеседников издания уточнил, что они также будут помогать украинским военнослужащим в обслуживании вооружений.

Пентагон не раскрыл численность военных советников, которых могут отправить на Украину, «по соображениям оперативной безопасности». Однако, как сообщили Politico два американских чиновника, речь может идти о 60 человек.

США исключают отправку своих войск на Украину. В Кремле считают конфликт России и НАТО неизбежным в случае появления на Украине военных этого блока.