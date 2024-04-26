 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Пентагон исключил отправку военных советников США к фронту на Украине

Пентагон исключил присутствие советников у линии фронта при отправке на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине

Американские военные советники не будут участвовать в боевых действиях на Украине, их присутствие около линии фронта также не планируется, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, трансляция шла на странице ведомства в X.

Он подчеркнул, что администрация США еще изучает вопрос об отправке на Украину дополнительных советников. О том, что Вашингтон рассматривает такую возможность, Райдер сообщил 21 апреля.

«Но если такое решение будет принято, то есть несколько ключевых моментов. Во-первых, это будет небольшое число [советников]. Во-вторых, эти люди будут работать в посольстве <...>, и на них будут распространяться те же ограничения на поездки, что и на всех сотрудников посольства», — сказал он.

Райдер отметил, что «Соединенные Штаты не намерены вести боевые действия на территории Украины, и эти силы близко не будут у линии фронта».

Пентагон допустил отправку в посольство в Киеве новых военных советников
Политика
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер

Небольшое число военных советников США, которое уже находится на Украине, работают в посольстве страны в Киеве, рассказал пресс-секретарь Пентагона. «Это небольшое число советников предоставляет информацию и консультирует по таким вопросам, как логистика оказываемой поддержки, надзор за вооружениями, <...> — все то, о чем мы говорили в прошлом», — пояснил он.

В том, что американские военнослужащие «работают из посольств по всему миру», Райдер не увидел ничего «необычного». Американская сторона понимает опасность отправки военных на Украину, ответил Райдер на вопрос об опасениях относительно эскалации в случае гибели американского военного советника.

Источники газеты Politico ранее сообщили, что дополнительные советники нужны для поддержки логистики и надзора за оружием, которое США поставляют на Украину. Один из собеседников издания уточнил, что они также будут помогать украинским военнослужащим в обслуживании вооружений.

Пентагон не раскрыл численность военных советников, которых могут отправить на Украину, «по соображениям оперативной безопасности». Однако, как сообщили Politico два американских чиновника, речь может идти о 60 человек.

США исключают отправку своих войск на Украину. В Кремле считают конфликт России и НАТО неизбежным в случае появления на Украине военных этого блока.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Украина США фронт Пентагон военные советники
Материалы по теме
Пентагон допустил отправку в посольство в Киеве новых военных советников
Политика
Мединский заявил о «трех начальниках» у Украины на переговорах с Россией
Политика
В Белоруссии пресекли более 40 каналов переброски оружия с Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 25 апр, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 25 апр, 16:51
В Пентагоне назвали возможной целью переданных Киеву ATACMS Крым Политика, 00:44
Число пострадавших при обстреле Токмака выросло до четырех Политика, 00:29
Пентагон исключил отправку военных советников США к фронту на Украине Политика, 00:10
Глава Минфина Украины заявил о «неопределенных перспективах» бюджета Экономика, 00:06
Эксперты предсказали серию перепродаж бизнесов ушедших иностранцев Финансы, 00:00
Тренер ЦСКА заявил о рухнувших на газон игроках «Спартака» после дерби Спорт, 25 апр, 23:47
Полицейские нашли убитых в Херсонской области в разных местах Политика, 25 апр, 23:35
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«Коммерсантъ» назвал причину задержки ареста фигуранта дела Иванова Политика, 25 апр, 23:24
Маршрут «Бессмертного полка» в Кишиневе изменят из-за уступки ЕС Политика, 25 апр, 23:10
«Газпром» сообщил о трех рекордах в России за одну зиму Бизнес, 25 апр, 22:55
Мединский заявил о «трех начальниках» у Украины на переговорах с Россией Политика, 25 апр, 22:38
ЦСКА и «Спартак» сыграли безголевую ничью впервые с 2003 года Спорт, 25 апр, 22:29
Стерлигов объявил о разводе с «еретичкой» и отлучении детей от наследства Бизнес, 25 апр, 22:18
Столтенберг заявил, что страны НАТО не передали Киеву обещанную помощь Политика, 25 апр, 22:18