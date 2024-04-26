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Шохин назвал темы закрытой встречи Путина с бизнесом в рамках съезда РСПП

Шохин: на закрытой встрече Путина с бизнесом обсудили деприватизацию

На закрытой встрече президента России Владимира Путина с бизнесом в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждались практические и конкретные вопросы, в том числе деприватизация. Об этом заявил журналистам председатель объединения Александр Шохин, передает «РИА Новости».

«Конкретика получилась, были подняты вполне практические и конкретные вопросы. Не просто идеологические о том, что хорошо бы, чтобы налоги были стабильные и предсказуемые. Говорили о конкретных механизмах, инструментах. И в части стремления владения компаниями, так называемой редомицеляции и деофшоризации. Косвенно затронули и тему связанную с деприватизацией», — сказал он.

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Политика
Владимир Путин

По словам Шохина, президент и глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержали тему, связанную с залогами.

«Ведь банки сейчас опасаются кредитовать компании, которые были когда-то приватизированы, боясь, что они залоги потеряют. Поэтому, безусловно, здесь нужно и миноритарных инвесторов, и банки, как залогодержателей, и добросовестных приобретателей активов выводить за пределы тех решений, которые сейчас становятся все более массовыми», — пояснил он.

Съезд РСПП прошел накануне в Москве. На мероприятии выступил Путин.

В течение последнего года Генпрокуратура неоднократно инициировала иски о передаче частных промышленных компаний в собственность государства в связи с незаконной приватизацией. Шохин в конце февраля сообщил, что РСПП разработал поправки в законодательство, направленные на защиту добросовестных собственников бизнеса от деприватизации.

Путин подчеркивал, что о деприватизации или огосударствлении экономики речи не идет. В конце марта он заявил, что работа прокуроров в этом направлении оправдана в тех случаях, когда «активы были приобретены в обход, с нарушением закона и, более того, используются во вред государству». На съезде РСПП президент вновь подчеркнул, что изъятие предприятий происходит только при ущербе безопасности страны.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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