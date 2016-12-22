От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США
Новые санкции США, 18:34
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От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США
Семь крупных бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников из России, которые вошли в санкционный список Министерства финансов США, — в фотогалерее РБК.
Андрей Костин, президент — председатель правления ВТБ
Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»
Олег Дерипаска, бывший президент «Русала» и En+ Group
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
Владимир Богданов, генеральный директор «Сургутнефтегаза»
Кирилл Шамалов, член правления «Сибура»
Михаил Фрадков, директор Российского института стратегических исследований
Андрей Акимов, председатель правления Газпромбанка
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
Владислав Резник, депутат Государственной думы
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг»
Евгений Школов, помощник президента России
Олег Говорун, начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России
Александр Торшин, заместитель председателя Банка России
Тимур Валиулин, начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД
Владимир Устинов, полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе
Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам
Виктор Вексельберг, председатель совета директоров группы компаний «Ренова»
Александр Жаров, глава Роскомнадзора
Виктор Золотов, глава Росгвардии
Андрей Скоч, депутат Государственной думы