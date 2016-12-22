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От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США
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От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США
Новые санкции США, 18:34
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От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США

Семь крупных бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников из России, которые вошли в санкционный список Министерства финансов США, — в фотогалерее РБК.

Андрей Костин, президент — председатель правления ВТБ
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»
Фото: Алексей Никольский / ТАСС
Олег Дерипаска, бывший президент «Русала» и En+ Group
Фото: Simon Dawson / Bloomberg
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Владимир Богданов, генеральный директор «Сургутнефтегаза»
Фото: Илья Питалев / ТАСС
Кирилл Шамалов, член правления «Сибура»
Фото: Кирилл Каллиников / «РИА Новости»
Михаил Фрадков, директор Российского института стратегических исследований
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Андрей Акимов, председатель правления Газпромбанка
Фото: Алексей Дружинин / «РИА Новости»
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Владислав Резник, депутат Государственной думы
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
Фото: Евгений Асмолов / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг»
Фото: Николай Галкин / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России
Фото: Алексей Никольский / ТАСС
Олег Говорун, начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Александр Торшин, заместитель председателя Банка России
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Тимур Валиулин, начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»
Владимир Устинов, полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе
Фото: Игорь Казац / «Коммерсантъ»
Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам
Фото: Рамиль Ситдиков / «РИА Новости»
Виктор Вексельберг, председатель совета директоров группы компаний «Ренова»
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Александр Жаров, глава Роскомнадзора
Фото: Андрей Епихин / ТАСС
Виктор Золотов, глава Росгвардии
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Андрей Скоч, депутат Государственной думы
Фото: Владимир Федоренко / «РИА Новости»
Теги: мультимедиа , антироссийские санкции , Минфин США
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