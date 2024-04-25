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Военная операция на Украине ,  
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Мединский заявил о «трех начальниках» у Украины на переговорах с Россией

Мединский: Украина согласовывала позицию на переговорах с «тремя начальниками»
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press)

Украине приходилось согласовывать свою позицию на переговорах с Россией в Стамбуле весной 2022 года сразу с «тремя начальниками», заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он возглавлял российскую делегацию на переговорах с Киевом.

«Украинская делегация говорила следующее: «Вот вам легко, у вас один начальник, а у нас три, поэтому под чем бы мы тут ни подписались, надо еще с двумя начальниками согласовать», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

«Очень тяжело вести переговоры с тем, кто не может принять решение, кто даже хочет, но не может, <...> а является при этом стороной тяжелого конфликта», — отметил помощник президента. Он не уточнил, о каких именно «трех начальниках» идет речь.

Мединский назвал условие участия в переговорах с Украиной
Политика
Владимир Мединский

Переговоры об урегулировании конфликта между Россией и Украиной начались вскоре после начала военной операции в феврале 2022 года. Стороны провели несколько раундов очно в Белоруссии и несколько — в режиме видеосвязи. В конце марта 2022 года делегации двух стран встретились в Стамбуле.

Поначалу Мединский говорил, что стороны достигли прогресса — Киев предложил нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности. Однако уже в мае российский МИД и офис украинского президента сообщили, что переговоры приостановлены.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин. Россия не исключала возможности переговоров с Украиной, однако, подчеркивал Путин, Москва готова вести переговоры с Киевом, Европой и США только с учетом своих интересов.

В частности, российская сторона требует признать за ней Крым, а также ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Киев продвигает «формулу мира» Зеленского, состоящую из десяти пунктов, среди которых — выход к границам 1991 года, когда все перечисленные регионы были в составе Украины, и вывод российских войск.

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