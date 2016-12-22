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«Ренова» из-за санкций лишилась $132 млн швейцарских дивидендов
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«Ренова» из-за санкций лишилась $132 млн швейцарских дивидендов
Новые санкции США, 10:07
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«Ренова» из-за санкций лишилась $132 млн швейцарских дивидендов
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Группа «Ренова», попавшая в американский санкционный список, не получила причитающиеся ей дивиденды за 2017 год от своих швейцарских компаний Sulzer и Oerlikon на общую сумму около 127 млн швейцарских франков ($132 млн). Из-за риска вторичных санкций, которые могли бы распространиться на Sulzer и Oerlikon, эти компании переведут деньги не «Ренове», а на специальный счет (эскроу). Там они будут лежать до тех пор, пока «Ренова» остается под санкциями.

Промышленный концерн Oerlikon, в котором «Ренове» и ее конечному бенефициару Виктору Вексельбергу принадлежит 43% акций, выплатил акционерам дивиденды 16 апреля. «Ренова» должна была получить 51 млн франков, но они не были ей перечислены, сообщил представитель Oerlikon Михаэль Прегер швейцарскому агентству AWP (Прегер не ответил на запрос РБК). Производитель насосов Sulzer, если бы не санкции, должен был выплатить «Ренове» 76 млн франков на пакет в 63,4% акций. Вместо этого сумма будет переведена на счет эскроу, сообщил РБК представитель Sulzer Райнер Вайхофен. Представитель «Реновы» пока не ответил на запрос РБК.

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12 апреля «Ренова» сократила долю в Sulzer до 48,8% за счет того, что Sulzer с разрешения санкционного агентства США OFAC выкупила у «Реновы» 5 млн собственных акций. Это было сделано, чтобы вывести Sulzer из-под санкций, под которыми она оказалась автоматически как компания, принадлежащая «Ренове» более чем на 50%. Дивиденды выплачивались 10 апреля, поэтому «Ренове» причиталась сумма, исходя из досанкционной доли 63,4%.

С дивидендов в Швейцарии должен быть удержан налог по ставке 35%, то есть «Ренова» получила бы от Oerlikon и Sulzer только 83 млн франков.

Стоимость сделки по продаже 5 млн акций составила около 546 млн франков ($568 млн), но «Ренова» этих денег тоже не получила: они должны быть переведены на специальный счет. «Мы должны перечислить средства на эскроу-счет в течение 180 дней после завершения сделки», — говорил РБК представитель Sulzer. По его словам, этот счет принадлежит доверительному управляющему, «Ренова» получит доступ к нему, когда ее исключат из санкционного списка SDN.

У «Реновы» в Швейцарии есть еще 42,1% в сталепроизводителе Schmolz + Bickenbach, но его совет директоров предложил не выплачивать дивиденды за 2017 год (.pdf).

Ранее РБК писал, что выплата дивидендов неамериканских компаний в пользу российских структур под санкциями попадает под риск вторичных санкций. Все дело — в законе о санкциях CAATSA (подписан президентом Дональдом Трампом в августе 2017 года), который серьезно поменял правила игры для участников сделок с российскими компаниями и гражданами, попавшими в список SDN. Если раньше запрет на сделки распространялся только на граждан и компании США, то теперь вторичным санкциям могут быть подвергнуты любые «иностранные лица» (физические и юридические), задействованные в «существенных транзакциях» (significant transactions) с такими лицами и компаниями, как Вексельберг или «Ренова». Российские компании тоже попали под риск вторичных санкций.

Авторы: Иван Ткачёв, Тимофей Дзядко.
Теги: «Ренова» , американские санкции , Виктор Вексельберг
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