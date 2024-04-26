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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших при обстреле Токмака выросло до четырех

Запорожский минздрав: число пострадавших при обстреле Токмака выросло до четырех
Сюжет
Военная операция на Украине

При обстреле города Токмак в Запорожской области пострадали четыре человека, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, сообщил в телеграм-канале региональный минздрав.

«В Токмаке в очередной раз совершена атака ВСУ (Вооруженные силы Украины. — РБК) на жилой дом. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили четыре местных жителя. Из них двое находятся в тяжелом состоянии», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие находятся в городской больнице Токмака. При необходимости их переведут в другие медицинские организации, добавили в министерстве.

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Фото:omelnichenko / Telegram

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил об обстреле Токмака в 18:37 мск 25 апреля. По его словам, ВСУ обстреливали город из реактивных систем залпового огня (РСЗО), по ракетам работали российские средства ПВО.

Губернатор взявшей над Токмаком шефство Пензенской области Олег Мельниченко позднее сообщил, что один из снарядов попал в пятиэтажный дом на улице Куйбышева. Он написал о погибших и раненых, не уточнив их количества. Глава Запорожской области Евгений Балицкий, в свою очередь, сообщил о не менее чем трех пострадавших.

Токмак расположен примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, который стал столицей Запорожской области после вхождения региона в состав России. Административный центр региона, город Запорожье, остается под контролем украинских войск. Население Токмака на 2019 год — 30,6 тыс. человек, площадь города — около 32 кв. км.

Число пострадавших при обстреле Токмака выросло до четырех
Число пострадавших при обстреле Токмака выросло до четырех

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Теги
Запорожская область обстрел Токмак пострадавшие
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