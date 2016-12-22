Акционеры Renova Management AG распустили совет директоров из-за санкций

Совет директоров Renova Management AG, которая управляет международными активами группы «Ренова», был распущен 9 апреля. Об этом заявил РБК представитель «Реновы».

«Пока он (совет директоров) распущен», — сказал собеседник РБК, отвечая на вопрос о возможности избрания нового совета.

Представитель «Реновы» уточнил ТАСС, что совет директоров Renova Management AG распустили по решению акционеров из-за американских санкций.

Минфин США ввел новые санкции против российских физических и юридических лиц 6 апреля. В черный список попали 24 россиянина и 14 компаний, среди которых группа «Ренова». Ей принадлежит инвестиционный фонд Columbus Nova в США, под управлением которого находятся активы стоимостью более $2 млрд. Columbus Nova — это американская компания Renova U.S. Management LLC, уточняется в пресс-релизе 2010 года. Компания с таким названием зарегистрирована в реестре штата Нью-Йорк и активна, следует из выписки.