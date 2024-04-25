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Дело Тимура Иванова ,  
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«Коммерсантъ» назвал причину задержки ареста фигуранта дела Иванова

«Коммерсантъ»: Фомин из дела Иванова отказался от сделки со следствием
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Обвиняемый в даче взятки по делу Иванова Фомин отказался от сделки со следствием, его арестовали 25 апреля, поскольку он день размышлял над предложением, пишет газета
Александр Фомин
Александр Фомин (Фото: moscowcourts / Telegram)

Третий фигурант дела замминистра обороны Тимура Иванова — обвиняемый в даче взятки Александр Фомин — отказался от сделки со следствием, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, с этим связана задержка с арестом Фомина — он думал над предложением о «деятельном сотрудничестве» в обмен на освобождение от уголовной ответственности, предусмотренное в таких случаях. Однако Фомин отказался и вечером 24 апреля ему предъявили обвинение и задержали, а утром 25 апреля арестовали до 23 июня, как и двух других фигурантов дела — самого Иванова и Сергея Бородина. По версии следствия, он способствовал в получении взятки заместителем главы Минобороны.

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля, утром 24 апреля его и Бородина арестовали. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы). Следствие считает, что он и Бородин получали взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. В тот же день министр обороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от занимаемой им с 2016 года должности.

Иванов заявил о своей невиновности. Его адвокат Мурад Мусаев рассказал, что, по версии следствия, фирмы — подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Адвокат добавил, что обвинение основано на предположениях, «что совершенно недопустимо». Адвокат Денис Балуев уточнил, что в деле не фигурируют взятки в денежной форме, а также опроверг, что Иванову вменяют статью о госизмене.

По арестом находятся счета Иванова, по данным ТАСС, суд арестовал «все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных».

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Тимур Иванов

Иванов организовывал управление имуществом, занимался планированием закупок товаров по гособоронзаказу, вопросами строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов для нужд ведомства. До этого он возглавлял «Оборонстрой», «Главное управление обустройства войск» и ФГБУ «Российское энергетическое агентство», был заместителем председателя правительства Московской области Андрея Шарова, советником министра энергетики России, вице-президентом «Атомстройэкспорта», а также работал в топливно-энергетическом комплексе.

В 2019 году Иванов попал в рейтинг богатейших силовиков страны по версии Forbes. По итогам 2018 года доход его семьи составил 136,7 млн руб., самого замминистра — 13,6 млн руб.

Александр Фомин, согласно данным СПАРК, с 2014 года является совладельцем компании «Олимпситистрой», которая, по словам одного из собеседников РБК, выступает подрядчиком публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК ВСК) и фигурирует в деле Иванова.

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Тимур Иванов взятка арест сделка со следствием
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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