В Пентагоне назвали возможной целью переданных Киеву ATACMS Крым

Цель переданных Украине ракет ATACMS — «оказать большее давление на Крым», заявили в Пентагоне. По данным NYT, Киев получил ракеты дальностью 300 км. Москва осуждает поставки оружия Киеву

Украинские силы смогут использовать недавно переданные им дальнобойные ракеты ATACMS для более глубинных ударов по Крыму, сообщили высокопоставленные представители Пентагона The New York Times.

Как заявил представитель Пентагона на брифинге, цель новых систем большой дальности «оказать большее давление на Крым», передает издание.

По данным газеты, Украина получила версию ATACMS с дальностью ударов до 300 км (190 миль). По словам представителей нацбезопасности США, значительная часть предоставленного вооружения в первую очередь должна быть направлена на укрепление обороноспособности Украины. Число переданных ракет представители Пентагона отказались назвать.

Украина не признает результаты референдума, по итогам которого Крым вошел в состав России в 2014 году, и считает полуостров своей территорией. Российские власти, в том числе президент Владимир Путин, говорили, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

В зависимости от модификации дальность стрельбы может быть разной. К примеру, у базовой версии ATACMS block I (MGM 140A) она составляет только 165 км, а у ATACMS block IIA (MGM 164B) — уже 300 км. Киев просит передать ему модель с максимальной дальностью именно 300 км. В октябре прошлого года украинская армия получила модель на 165 км и применила ее в Запорожской области. Запуск ракет ATACMS можно осуществлять с использованием комплекса HIMARS, но только по одной.

До этого NYT сообщила, что США тайно передали Украине более 100 ракет ATACMS, некоторые из них украинские военные уже применили, в частности, для удара по Крыму 17 апреля. В тот день украинский президент Владимир Зеленский сообщил об ударе по аэродрому в Джанкое на севере полуострова, но использованное оружие не уточнил. Спустя два дня российское Минобороны заявило, что системы ПВО сбили три ракеты ATACMS над Черным морем.

В Пентагоне пояснили, что поставку ракет одобрил президент Джо Байден в феврале, это подтвердил и Белый дом, а не объявляли о передаче ракет публично по просьбе Украины.

Россия осуждает военную помощь Украине. В Кремле подчеркивали, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», чтобы отодвинуть военную инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ. После публикаций о новой партии ATACMS в Кремле заявили, что позиция по «санитарной зоне» не изменилась. «Мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.