Маршрут «Бессмертного полка» в Кишиневе изменят из-за уступки ЕС

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Участники акции «Бессмертный полк», приуроченной ко Дню Победы, не смогут собраться на центральной площади Кишинева, так как ее уступили организаторам празднования Дня Европы по запросу миссии ЕС. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

«Миссия Европейского союза [в Молдавии] затребовала предоставить для празднования дня Европы именно центральную площадь, и именно 9 мая. При этом господин [посол ЕС в Молдавии Янис] Мажейкис прекрасно осведомлен о том, в этот день тысячи людей из Кишинева и других городов Молдовы собираются здесь, чтобы встретить День Победы», — написал он.

Речь идет о Площади Великого Национального Собрания в центре Кишинева.

Петрович также отметил, что 9 мая в город должен прибыть «некий высокий гость из Европы», в связи с чем часть дорог в Кишиневе планируют перекрыть.

Акция «Бессмертный полк» проходит в России и других странах мира с 2012 года. Во время шествия ее участники идут по улицам городов с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.

Позднее он уточнил, что шествие не отменяется. Организаторы прорабатывают и утверждают новый маршрут, сообщил Петрович. По его словам, новую информацию организаторы предоставят на следующей неделе.

День Европы ежегодно отмечается 9 мая в странах Евросоюза. Его дата приурочена к представлению Декларации Шумана 9 мая 1950 года, в которой французский министр иностранных дел Робер Шуман предложил создать Европейское объединение угля и стали. Из этой экономической интеграции позднее возник Евросоюз.

Шествие «Бессмертного полка» в России в 2024 году в очном формате отменено из соображений безопасности, сообщили организаторы.