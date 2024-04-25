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Маршрут «Бессмертного полка» в Кишиневе изменят из-за уступки ЕС

Маршрут «Бессмертного полка» в Кишиневе изменят из-за уступки площади миссии ЕС
Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС
Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС

Участники акции «Бессмертный полк», приуроченной ко Дню Победы, не смогут собраться на центральной площади Кишинева, так как ее уступили организаторам празднования Дня Европы по запросу миссии ЕС. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

«Миссия Европейского союза [в Молдавии] затребовала предоставить для празднования дня Европы именно центральную площадь, и именно 9 мая. При этом господин [посол ЕС в Молдавии Янис] Мажейкис прекрасно осведомлен о том, в этот день тысячи людей из Кишинева и других городов Молдовы собираются здесь, чтобы встретить День Победы», — написал он.

Речь идет о Площади Великого Национального Собрания в центре Кишинева.

Петрович также отметил, что 9 мая в город должен прибыть «некий высокий гость из Европы», в связи с чем часть дорог в Кишиневе планируют перекрыть.

Шествие «Бессмертного полка» отменили из-за угрозы безопасности
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Акция «Бессмертный полк» проходит в России и других странах мира с 2012 года. Во время шествия ее участники идут по улицам городов с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.

Позднее он уточнил, что шествие не отменяется. Организаторы прорабатывают и утверждают новый маршрут, сообщил Петрович. По его словам, новую информацию организаторы предоставят на следующей неделе.

День Европы ежегодно отмечается 9 мая в странах Евросоюза. Его дата приурочена к представлению Декларации Шумана 9 мая 1950 года, в которой французский министр иностранных дел Робер Шуман предложил создать Европейское объединение угля и стали. Из этой экономической интеграции позднее возник Евросоюз.

Шествие «Бессмертного полка» в России в 2024 году в очном формате отменено из соображений безопасности, сообщили организаторы.

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Теги
День Победы Молдавия «Бессмертный полк» Кишинев
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