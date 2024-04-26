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«Большей бестолковщины в сезоне не видел». Что говорят о дерби «Спартака»

Колосков — о дерби «Спартак — «ЦСКА»: большей бестолковщины в сезоне не видел
Нулевой ничьей завершился матч ЦСКА — «Спартак» в рамках РПЛ. «РБК Спорт» собрал комментарии участников матча и экспертов, которые оценили московское дерби
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Как прошел матч

ЦСКА и «Спартак» не забили друг другу мячей в московском дерби в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который был перенесен с марта на апрель из-за выборов президента России. Не смотря на то, что ЦСКА перед игрой остался без ведущих защитников. Однако команда провела удачную игру в защите. Успешно сыграл в обороне и «Спартак». Но ни одна из команд не выглядела достойно в атаке. За весь матч команды на двоих нанесли пять ударов в створ ворот.

«Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля провел третий матч без поражений — ранее «красно-белые» сыграли вничью с петербургским «Зенитом» в Кубке России (0:0) и разгромили «Ростов» (5:1) в 25-м туре.

«Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место в таблице. У ЦСКА 38 очков, трехматчевая безвыигрышная серия и седьмое место.

Что сказали эксперты

Владимир Слишкович, тренер «Спартака»

«Считаю, что обе команды, может быть, вышли больше [с целью] не проиграть, чем выиграть эту игру. Но я считаю, что побольше моментов было у «Спартака». Только в первые пять минут ЦСКА контролировал игру, а все остальное — «Спартак». 0:0 — заслуженный результат, но остается ощущение, что Спартак был ближе к победе, чем ЦСКА», — сказал Слишкович журналистам.

Владимир Федотов, тренер ЦСКА

«В игре «Спартака» виден командный дух. Нормально, что Слишкович считает, что «Спартак» был ближе к победе. Я считаю, что мы были ближе к победе — вспомните момент Ваньки Облякова», — заявил Федотов.

Даниил Хлусевич, футболист «Спартака»

«Для нас, наверное, не положительный результат, я думаю, что для ЦСКА тоже не положительный результат. Естественно, недовольны игрой, потому что нам нужны были три очка. Момент с моей ошибкой? Немного киксанул. Хотел помягче поставить, чтобы Саше Максименко удобно было, неудобно сам для себя сыграл. Не забили, хорошо, все ошибаются, сделаем выводы», — сказал журналистам Хлусевич.

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна

«Угальде, Медина… никто не забил ЦСКА. С селекцией что-то явно не так. Ларссон за € 4,5 млн разрывал ЦСКА. Ну, может к следующему сезону или через год Угальде адаптируется и наберет форму. Главное верить», — сказала Салихова Metaratings.

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС

«Большей бестолковщины в этом сезоне не видел. Казалось бы, две команды, которые претендуют на высокие места, но футбола просто не было! То, что было на поле, нельзя назвать футболом. Даже если я не помню другие дерби, то это все равно худшее. Игра, конечно, удручает. Жалко зрителей, которые промучались в общественном транспорте, но ничего не увидели», — заявил Колосков Metaratings.

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