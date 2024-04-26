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Политика ,  
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США выведут часть воинского контингента из Чада

Пентагон: США выведут часть своего воинского контингента из Чада

США выведут часть своего воинского контингента из Чада, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Трансляция шла на странице ведомства в X (ранее — Twitter).

«Насколько я понимаю, по мере продолжения переговоров с властями Чада Африканское командование Вооруженных сил США планирует перемещение некоторых войск США из Чада, отбытие части которых уже было запланировано», — сказал он.

Райдер назвал это решение временным. Он охарактеризовал шаг как «элемент пересмотра военного сотрудничества» между странами.

О намерении США вывести с территории Чада несколько десятков служащих сил специального назначения в ближайшие дни ранее сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

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Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель, в свою очередь, заявил, что Вашингтон ведет консультации с правительством Чада «относительно партнерства в сфере обороны». С его слов, руководство республики сейчас «сконцентрировано на подготовке к предстоящим президентским выборам», которые пройдут 6 мая. США ожидают, что эти консультации «продолжатся и расширятся после» голосования, добавил Патель.

Как сообщило агентство Reuters 19 апреля со ссылкой на письмо, направленное временному правительству, начальник штаба ВВС Чада Идрисс Амин Ахмед потребовал от атташе США прекратить деятельность американских военных на авиабазе Аджи Коссей близ столицы страны Нджамены. Он объяснил это отсутствием оснований для их присутствия, писало агентство. В частности, в письме говорилось, что Идрисс Амин Ахмед не посчитал достаточным заключенное соглашение о логистической и кадровой поддержке, отмечало издание.

По словам представителя Госдепартамента США, к которому обратилось агентство, в Чаде находятся менее сотни американских военных, все — на ротационной основе. Их основной задачей является планирование задач в регионе, уточнил он.

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