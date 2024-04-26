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Дело Тимура Иванова ,  
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По делу замглавы Минобороны Иванова провели обыски по нескольким адресам

«РИА Новости»: по делу замминистра Иванова идут обыски по нескольким адресам
Сюжет
Дело Тимура Иванова

По делу замминистра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении взятки, продолжаются обыски, сейчас они идут по нескольким адресам, передает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы. Источник РБК, знакомый с ходом следствия, сообщил, что они идут в нескольких регионах с участием сотрудников ФСБ.

«По нескольким адресам, которые связаны с делом Иванова, продолжаются обыски», — сказал собеседник агентства, не уточнив мест проведения обысков. По словам источника РБК, они проходят в Ставропольском и Краснодарском краях.

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Тимур Иванов

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля, утром следующего дня его арестовали. Замминистра вменяют часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Она предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

По уголовному делу замглавы ведомства проходят еще два фигуранта. Это Сергей Бородин и Александр Фомин. Всех троих арестовали до 23 июня. Иванов отстранен от должности, которую занимал с 2016 года.

Следствие полагает, что Иванов вместе с Бородиным получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Фомин, по версии обвинения, способствовал получению Ивановым взятки.

Иванов заявил о своей невиновности. Его адвокат Мурад Мусаев рассказал, что, по версии следствия, фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Обвинение основано на предположениях, «что совершенно недопустимо», добавил представитель защиты. Адвокат Денис Балуев уточнил, что в деле не фигурируют взятки в денежной форме.

Суд арестовал счета Иванова. По данным ТАСС, под него попало «все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных».

Иванов в 2019 году попал в рейтинг богатейших силовиков страны по версии Forbes. По итогам 2018 года доход его семьи составил 136,7 млн руб., самого замминистра — 13,6 млн руб. В Минобороны он организовывал управление имуществом, занимался планированием закупок товаров по гособоронзаказу, вопросами строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов для нужд ведомства.

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Тимур Иванов Минобороны взятка уголовное дело обыски
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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