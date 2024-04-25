«Газпром» сообщил о трех рекордах в России за одну зиму

За прошедший отопительный сезон «Газпром» обновил рекорды по объемам поставок как на внутренний рынок (на 5% больше), так и на внешний. Дважды обновился исторический максимум суточных поставок в России

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

За период с октября 2023-го по март 2024 года общий объем поставок газа на внутренний рынок «Газпромом», по предварительным данным, достиг рекордного показателя, превысил значения предыдущего года примерно на 5%, сообщает компания в телеграм-канале.

В прошедшем отопительном сезоне дважды установлены максимумы по суточным поставкам топлива: 12 января — 1788,3 млн куб. м, 13 января — 1814,7 млн куб. м. Отмечается, что до этого рекордный показатель составлял 1786,8 млн куб. м газа, его зафиксировали 30 января 2014 года. В компании обратили внимание, что на первую половину января пришелся пик аномальных холодов: 12 января средняя температура в зоне действия Единой системы газоснабжения снизилась до минус 14,3 градуса, а 13 января — до минус 19,8 градуса.

Исторических максимумов достигли и объемы поставок газа на внешний рынок, заявили в «Газпроме», отмечая, что в осенне-зимний период зафиксирован повышенный спрос со стороны зарубежных потребителей, в частности Китая и Узбекистана. Так, за период с ноября по февраль рекордные значения по суточным поставкам топлива по газопроводу «Сила Сибири» в Китай обновлялись 11 раз. Компания не привела точных показателей.

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону руководство «Газпрома» поручило создать оперативный резерв газа в подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 73,034 млрд куб. м, что станет новым историческим максимумом (на прошедший период компания сформировала резерв в 72,842 млрд куб. м).

Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ сохранится на уровне предыдущего года — 858,8 млн куб. м. Тогда это стало новым рекордом. «В ПХГ на территории Беларуси оперативный резерв газа составит 1,14 млрд куб. м (новый максимум для республики), в ПХГ на территории Армении — 0,107 млрд куб. м», — говорится в сообщении компании.