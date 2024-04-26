МАГАТЭ назвало непредсказуемой ситуацию на Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается непредсказуемой, хотя атак беспилотников на нее не фиксировали уже неделю, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Мы не получали сообщений о новых атаках беспилотников после инцидента, произошедшего неделю назад, что не может не радовать. Однако по опыту мы знаем, что ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту. Она остается крайне непредсказуемой», — заявил глава международной организации Рафаэль Гросси.

Пресс-служба ЗАЭС сообщила 18 апреля, что корпус «Г» учебно-тренировочного центра (УТЦ), где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, атаковал дрон. Беспилотник нейтрализовали над крышей здания, уточнили в пресс-службе. До этого центр подвергался атаке дрона 9 апреля.

После последнего инцидента на ЗАЭС заверили, что разрушений и пострадавших на объекте не было. 22 апреля его посетили сотрудники МАГАТЭ. «Они не смогли увидеть его крышу, но представитель учебного центра сказал им, что в этот раз она не была повреждена», — сказано в сообщении агентства.

ЗАЭС расположена в Энергодаре в Запорожской области, это крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья в мире. Она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Станция находится под контролем российских военных с февраля 2022 года. Осенью того же года Запорожская область присоединилась к России по итогам проведенного там референдума. После президент Владимир Путин подписал указ о передаче ЗАЭС в собственность государства. Сейчас все реакторы на электростанции остановлены. На объекте все еще остаются десятки тонн радиоактивного материала.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркивал, что международная организация и МАГАТЭ не могут установить виновных в атаках на ЗАЭС. Россия и Украина не раз обвиняли друг друга в этом.