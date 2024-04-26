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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе звучат сирены ракетной опасности, сообщил областной губернатор Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в телеграм-канале.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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